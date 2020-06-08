Океанографическое исследовательское судно ВМФ «Адмирал Владимирский» утром 8 июня встретили в родной гавани — Кронштадте. Традиционно для встречи мореплавателей подготовили жареного поросенка, передает корреспондент ИА REGNUM. Швартовалось судно под звуки духового оркестра.

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Морской военнослужащий в маске в Крондштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте

«Адмирал Владимирский» был в кругосветном путешествии к берегам Антарктиды, посвященном 200-летию с дня открытия русскими моряками шестого континента, а также 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Швартовка судна Адмирал Владимирский , совершившего кругосветную экспедицию, в Крондштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Швартовка судна Адмирал Владимирский , совершившего кругосветную экспедицию, в Крондштадте

Изначально мореплаватели хотели прибыть в Кронштадт в день рождения Пушкина — для большего символизма, но задержались, замечает телеканал «Санкт-Петербург». На берегу их ждали главное командование ВМФ России, представители Русского географического общества, а также командование Ленинградской военно-морской базы. А вот родным, друзьям и коллегам пришлось остаться дома — из-за ограничений по коронавирусу. Сам экипаж тоже отправится на самоизоляцию на две недели.

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Швартовка судна Адмирал Владимирский , совершившего кругосветную экспедицию, в Крондштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Как сообщил журналистам капитан корабля Александр Пышкин, судно прошло все океаны, кроме Северного Ледовитого, попадало в шторма, но с задачей удалось справиться благодаря опытности экипажа.

«Самым трудным была погода и навигация — более двух третей похода прошло в штормовых условиях. У нас даже смывало название судна», — цитирует Пышкина «Комсомольская правда».

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в график экспедиции. Так, «Адмирал Владимирский» посетил Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, высаживался на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен», посетил Западную Антарктику, Сейшелы, но во многие порты зайти все же не удалось из-за карантинных ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж судна и первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский

И все же мореходы сумели провести необходимые испытания: гидрографические и гидрометеоисследования, грунтовую, магнитную съемку, маршрутные промеры глубин, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса Земли, которые смещаются ежегодно на несколько километров, проверили работу радионавигационных систем.

Дарья Драй ИА REGNUM Командир судна Адмирал Владимирский , капитан 1-го ранга Олег Осипов

Дарья Драй ИА REGNUM Командир судна Адмирал Владимирский , капитан 1-го ранга Олег Осипов

Напомним, исследовательское судно покинуло Кронштадт 3 декабря 2019 года. Экспедицию организовали по решению министра обороны РФ. Маршрут «Адмирала Владимирского» почти полностью совпадал с маршрутом похода шлюпов «Мирный» и «Восток», на которых русские моряки открыли Антарктиду 200 лет назад.