В воскресенье 7 июня православные христиане Московской области отметили один из главных праздников — день Святой Троицы. Накануне в регионе сняли часть ограничительных мер, которые касались, в частности, работы храмов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церковь украшена березовыми ветками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прихожане в масках и перчатках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церковь украшена березовыми ветками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Послушницы в церкви в масках и в перчатках

Постановлением губернатора региона Андрея Воробьева, посещение богослужений на данный момент возможно лишь на открытом воздухе, поэтому церковные службы в Балашихе проводили на улице. Также участникам предписывалось находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метки держаться на расстоянии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прихожане пишут записки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальная дистанция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм

Пришедшим без масок средства индивидуальной защиты раздавали бесплатно. Кроме того, волонтеры следили за числом прихожан, которые могли одновременно находиться на территории храма. Информационные листки с правилами посещений вывешивали на дверях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Александра Невского

Что касается дистанции, то к праздничному богослужению на тротуарах нанесли специальную разметку. Положенное расстояние соблюдали не все. Кроме того, до сих пор действует запрет на целование икон и не рекомендовано посещать храмы прихожанам старше 65 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутреннее убранство храма