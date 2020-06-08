Без целования и пенсионеров: как праздновали Троицу в Подмосковье
В воскресенье 7 июня православные христиане Московской области отметили один из главных праздников — день Святой Троицы. Накануне в регионе сняли часть ограничительных мер, которые касались, в частности, работы храмов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Постановлением губернатора региона Андрея Воробьева, посещение богослужений на данный момент возможно лишь на открытом воздухе, поэтому церковные службы в Балашихе проводили на улице. Также участникам предписывалось находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Пришедшим без масок средства индивидуальной защиты раздавали бесплатно. Кроме того, волонтеры следили за числом прихожан, которые могли одновременно находиться на территории храма. Информационные листки с правилами посещений вывешивали на дверях.
Что касается дистанции, то к праздничному богослужению на тротуарах нанесли специальную разметку. Положенное расстояние соблюдали не все. Кроме того, до сих пор действует запрет на целование икон и не рекомендовано посещать храмы прихожанам старше 65 лет.