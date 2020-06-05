Столичные парки и природные территории, за исключением парка «Зарядье», с 1 июня снова стали доступны для прогулок и занятия спортом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лавочками пользоваться пока что запрещено

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Начало июня в Москве выдалось холодным и дождливым

Дарья Антонова ИА REGNUM Пока что людей в парках немного

В связи с продлением режима самоизоляции в Москве парки работают с некоторыми ограничениями: пока что закрыты спортивные и детские площадки, фудкорты, запрещено использование лавочек и беседок. Кроме того, посетителям парков рекомендуется соблюдать дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Во многих парках на прогулочных дорожках нанесена специальная разметка, напоминающая о дистанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Царицыно»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Сокольники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Сокольники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты

На этой неделе особого ажиотажа в парках не наблюдалось, причина — дождливая и прохладная погода в Москве. Посмотрим, изменится ли ситуация с приходом обещанной жары и справятся ли парки с потоком людей, которые не упустят возможность наконец-то подышать свежим воздухом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтаны пока не заработали

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Велопрокат уже заработал

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «ВДНХ»