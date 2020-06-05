Столичные парки и природные территории, за исключением парка «Зарядье», с 1 июня снова стали доступны для прогулок и занятия спортом.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Лавочками пользоваться пока что запрещено
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Начало июня в Москве выдалось холодным и дождливым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пока что людей в парках немного

В связи с продлением режима самоизоляции в Москве парки работают с некоторыми ограничениями: пока что закрыты спортивные и детские площадки, фудкорты, запрещено использование лавочек и беседок. Кроме того, посетителям парков рекомендуется соблюдать дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Во многих парках на прогулочных дорожках нанесена специальная разметка, напоминающая о дистанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Сокольники»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Сокольники»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты

На этой неделе особого ажиотажа в парках не наблюдалось, причина — дождливая и прохладная погода в Москве. Посмотрим, изменится ли ситуация с приходом обещанной жары и справятся ли парки с потоком людей, которые не упустят возможность наконец-то подышать свежим воздухом.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Фонтаны пока не заработали
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Велопрокат уже заработал
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»