На Международной космической станции — день открытых дверей. 31 мая 2020 года к МКС пристыковался американский пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль был выведен в космос ракетой Falcon-9. Оба аппарата разработаны частной компанией SpaceX миллиардера-изобретателя Илона Маска. SpaceX и Boeing в 2014 году выиграли тендер НАСА на разработку пилотируемых космических аппаратов. Boeing планирует очередной беспилотный запуск по проекту Starliner в конце 2020, на 2021 год запланирована уже пилотируемая миссия. В честь очередного шага человечества на пути в космос и в память об уходящей монополии российской космонавтики на пилотируемые полеты мы сформировали коллекцию книг и диафильмов на космические и астрономические темы, в которых вы встретите фантастику и реальность, прошлое и будущее, научное и сказочное. Начнем с истоков, подробнее остановимся на документальных и научно-популярных материалах, а закончим самым интересным — фантастикой от отечественных и зарубежных корифеев этого жанра.

Начнем с истоков, подробнее остановимся на документальных и научно-популярных материалах, а закончим самым интересным — фантастикой от отечественных и зарубежных корифеев этого жанра. Фантастическим повестям Циолковского, опубликованным в 50-годах прошлого века, оставалось быть фантастикой не больше двух десятков лет.

На Луне / К. Э. Циолковский.- Москва : Детгиз, 1955.- 64 с

На Луне / К. Э. Циолковский.- Москва : Детгиз, 1955.- 64 с

На Луне / К. Э. Циолковский. — Москва: Детгиз, 1955. — 64 с.

Труды Якова Перельмана, как обычно, читаются легко, содержат достоверные расчеты и обоснованные предположения. В книге «Ракетой на Луну» Яков Исидорович рассказывает о развитии ракетной техники и описывает примерный сценарий космического полета и пребывания на Луне. Сегодня мы можем понять, насколько точно Перельман спрогнозировал реальность.

Я. Перельман, Ракетой на луну, 1930 год Построят огромную ракету, величиной с большой пароход, и наполнят ее таким обильным запасом горючего, что его хватит на перелет туда и обратно. Найдутся, без сомнения, отважные люди, которых не устрашат опасности, связанные с первым лунным перелетом.

12 апреля 1961 года первый человек улетел в космос и вернулся. Космические программы СССР и США стали стремительно развиваться. И этапы этого развития нашли широкое отражение в диафильмах. Есть именные диафильмы, посвященные конкретным космонавтам, есть посвященные развитию отрасли в целом.

Множество научно-популярных диафильмов использовались на уроках физики и астрономии. Естественно, в первую очередь появились диафильмы о Юрии Гагарине. Позже возникла серия «Герои Советской космонавтики», из которой у нас есть диафильмы о Быковском и Поповиче.

Сын планеты Земля / [автор А. Шенкман; ред. Г.И. Морозова.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (47 кд.)

Сын планеты Земля / [автор А. Шенкман; ред. Г.И. Морозова.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (47 кд.)

Валерий Быковский / [автор Э. Левин; худож.-оформ. Ж. Вишневецкая.- Москва : Диафильм, 1963.- 1 дф. (50 кд.)

Валерий Быковский / [автор Э. Левин; худож.-оформ. Ж. Вишневецкая.- Москва : Диафильм, 1963.- 1 дф. (50 кд.)

Павел Попович / автор Ю. Докучаев; худож.-оформ. В. Соловков.- Москва : Диафильм, 1963.- 1 дф. (55 кд.)

Павел Попович / автор Ю. Докучаев; худож.-оформ. В. Соловков.- Москва : Диафильм, 1963.- 1 дф. (55 кд.)

Но интереснее всего — фантастика.

Кир Булычев

Девочка из XXI века / К. Булычев; худож. К. Безбородов. — Москва: Диафильм, 1977. — 1 дф. (46 кд.)

Новые приключения Алисы из XXI века / К. Булычев; худож. К. Безбородов. — Москва: Диафильм, 1978. — 1 дф. (46 кд.)

Сто лет тому вперед / Булычев К.; Худож. Орлова Н. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (49 кд.)

Братья Стругацкие

Девятая планета Тайи / А. и Б. Стругацкие; худож. О. Новозонов.- Москва : Диафильм, 1964.- 1 дф. (54 кд.)

Девятая планета Тайи / А. и Б. Стругацкие; худож. О. Новозонов. — Москва: Диафильм, 1964. — 1 дф. (54 кд.)

Айзек Азимов

Поющий колокольчик / А. Азимов; худож. В. Высоцкий.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (54 кд.)

Робот Эл-76 попадает не туда / Айзек Азимов; худож. Г. Мазурин.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (49 кд.)

Поющий колокольчик / А. Азимов; худож. В. Высоцкий. — Москва: Диафильм, 1969. — 1 дф. (54 кд.)

Робот Эл-76 попадает не туда / Айзек Азимов; худож. Г. Мазурин. — Москва: Диафильм, 1967. — 1 дф. (49 кд.)

Роберт Шекли

Человеко-минимум / Р. Шекли; худож. В. Высоцкий.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (46 кд.)

Человеко-минимум / Р. Шекли; худож. В. Высоцкий. — Москва: Диафильм, 1970. — 1 дф. (46 кд.)

Станислав Лем

Охота на Сэтавра. Ч.1 / С. Лем; худож. О. Новозонов.- Москва : Диафильм, 1980.- 2 дф. (42 кд.; 31 кд.)

Охота на Сэтавра. Ч.1 / С. Лем; худож. О. Новозонов. — Москва: Диафильм, 1980. — 2 дф. (42 кд.; 31 кд.)

Как обычно, много осталось за пределами обзора. Поэтому выбор за вами, заходите в коллекцию «Просто космос» и выбирайте истории о космосе на свой вкус. Можно не сомневаться, что большинство из них рано или поздно перестанут быть фантастикой.