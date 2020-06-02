В подмосковной Балашихе обычная стоимость медицинской одноразовой маски составляет 30−35 рублей за штуку. Индивидуальные средства защиты предлагают аптеки, торговые киоски, магазины, салоны сотовой связи, кассиры на автовокзалах, их можно приобрести в вендинговых автоматах. При появлении в продаже масок стоимостью 20 рублей магазины подают это как «хит продаж» и пытаются использовать как рекламную уловку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

В большинстве аптек можно найти многоразовые маски по 149−390 рублей за упаковку, а также одноразовые маски средней стоимостью 30−35 рублей за штуку. Иногда в продаже появляются маски по 20 рублей за штуку. В таких случаях в витрине можно увидеть рекламную надпись «Хит продаж. Маска за 20 рублей».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски одноразовые продаются в сети винных магазинов Бристоль от 19.90 руб за штуку

В аптечном пункте на ул. Свердлова можно найти трехслойные маски по 20 рублей за штуку. Маски по 20 рублей можно найти и в некоторых специализированных магазинах, реализующих алкогольную продукцию. Тем не менее недорогие маски не пользуются особым спросом покупателей. Покупатели отдают предпочтение многоразовым маскам, которые можно постирать, отмечают продавцы.

В сети аптек «Планета здоровье» есть многоразовые маски по 165 рублей за штуку и одноразовые по 35 рублей. Маски по 35 рублей предлагают и в «Частной аптеке», а также в некоторых салонах сотовой связи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски можно купить в торговой сети

В сети продуктовых магазинов «Магнит» упаковка масок обойдется покупателю в 299 рублей, а в аптечной сети «Горздрав» — в 180 рублей. В торговом центре «Твое» организовали продажу одноразовых масок по 99 рублей за штуку. Отметим, что некоторые торговые сети предлагают посетителям маски бесплатно, так как находится в помещении магазина без нее запрещено.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски на маникене в отделе одежды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски в отделе одежды