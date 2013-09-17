Курганская область, 17 сентября, 2013, 12:01 — ИА Регнум. 13 заявлений от соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переехать на постоянное место жительства в Курган, рассмотрены на очередном заседании профильной комиссии, созданной при администрации города. Об этом 17 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кургана.

Рассмотрены заявления от соотечественников, проживающих на территории Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Особое внимание члены комиссии уделили востребованности профессий заявителей на рынке труда и перспективам решения жилищного вопроса. Отмечалось, что многие из претендентов имеют родственников, постоянно живущих в Кургане, и уже получили предложения по трудоустройству.

По итогам обсуждения 11 кандидатов были рекомендованы к участию в областной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Курган соотечественников, проживающих за границей.