Семь лет Марина и Андрей Клочковы с двумя дочками живут в океане. Учатся и работают в изоляции от мира. Вчетвером, под парусом, они идут вокруг Земли — по следам книжных героев, через самые штормовые места на планете, чтобы исполнить детскую мечту.

Юлия Галушина ИА REGNUM Яхта «Леди Мэри» на стоянке в Антарктиде. Фото из архива семьи Клочковых

Семейный экипаж остановился в Австралии. Яхта чудом успела войти в порт за два дня до закрытия границ для иностранцев, чтобы пополнить запасы и устранить поломки на судне.

Документальный фотограф и журналист Юлия Галушина пообщалась с экипажем о жизни в замкнутом пространстве и мировом рекорде.

Юлия Галушина ИА REGNUM Настя на фоне затонувшего корабля на необитаемом багамском острове, Карибы. Фото из архива семьи

«Я заболела морем в 8 лет, — рассказывает Марина Клочкова. — 12 раз перечитывала книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Я мечтала оказаться на борту «Дункана» и вместе с героями книги отправиться на необитаемый остров Мария-Тереза, где дети нашли своего отца. Риф Мария-Тереза — не плод фантазий писателя. Жюль Верн, как и его современники, искренне считал, что остров существует.

Я, девочка с морским именем, мечтала обойти Землю под парусом, но осознавала, что мои фантазии несбыточны. Я жила в маленьком городке Златоуст и не знала ни одного человека, кто хотя бы раз бывал за границей, тем более в кругосветной. Довольствовалась тем, что отслеживала путь книжных героев по огромной карте на стене. Это наполняло мою душу волшебством».

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада на прогулке в Австралии

Точка НЕМО

«К окончанию школы я перестала «витать в облаках» — училась, работала. Когда дочке было почти три, ей поставили диагноз «бронхиальная астма». Я не спала по ночам — всё время слушала, не задыхается ли Настя… Мы стали вывозить дочку на тёплые моря и однажды на тайском острове наткнулись на объявление, прибитое к кокосовой пальме: «Возьмём в экипаж парусной яхты 2−4 человека. Еда и топливо — вскладчину» . Листок говорил, что жизнь-фантазия существует. Мы посмеялись: «А вот купим лет через 20 яхту и уйдем на ней в кругосветку!» Посмеялись, но вектор жизни уже повернул в сторону моря.

Юлия Галушина ИА REGNUM Индийский океан, порт Фримантл, Австралия

Андрей отучился в яхтенной школе, получил «корочки» шкипера и активно занялся перегонами и регатами. В 2012 году их команда заняла первое место в национальном зачете престижной международной парусной регаты. А уже через год вместо квартиры мы купили яхту и переехали жить в океан. Наш новый дом мы назвали «Леди Мэри», хотя я предлагала — «Дункан», как у Жюля Верна. Насте тогда было 12, а Ладе 2,5 года.

Юлия Галушина ИА REGNUM Географическая карта на люке яхты “Леди Мэри”

В кругосветку мы стартовали с Таити. Менять жизнь было страшно. Как всё и всех оставить? А если что-то случится в море? От переживаний я стала болеть — всем, чем только можно. Три раза сдавала билеты. Но Андрей уверял: «Мы сможем» . Андрей в детстве, как и я, зачитывался приключенческой литературой и хотел быть героем этих приключений.

Юлия Галушина ИА REGNUM Марина, Андрей, Настя и Лада на фоне каменной волны в Западной Австралии

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада играет с новой подружкой Милославой на берегу Индийского океана, Австралия

Мы не идеальная семья: у каждого из нас разные интересы и представления об уюте. Первые три месяца мы учились «держаться на плаву» в плане эмоций — выживать в тесной лодке, вдали от всего. Притирались друг к другу, стачивали острые углы. Вырабатывали правила и режим, чтобы все чувствовали себя комфортно.

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада сидит на парусе “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Марина, Андрей и Лада в рубке яхты

С первого же дня мы договорились поддерживать друг друга. Если одному плохо, другие старались его чем-то порадовать — тортик испечь или вместе посмотреть хороший фильм. Мы смотрим много хороших фильмов, которые вдохновляют на мечту и подвиги. Богатая фильмотека на жестком диске — наше главное сокровище. На любую точку планеты в арсенале найдется фильм — мы заранее знакомимся с местом, в которое идем. За завтраком каждый день смотрим документальные фильмы: об устройстве мира, великих людях и открытиях. Ставим на паузу — завязываем дискуссии, навеянные просмотром, обо всём, от науки до политики. И порой так жарко и смешно дискутируем — завтрак растягивается на пару-тройку часов. Мы очень любим эти часы. На ночь, обнявшись, смотрим художественные фильмы. Фильмы — это намек на то, что в мире есть другие люди, они чувствуют, любят, разгадывают жизненные ребусы. Особенно трогают фильмы о пропавших экспедициях — я всегда плачу. Мой папа не вернулся из экспедиции на вторую вершину мира К2… В пустом океане я часто думаю о папе, его жизни и гибели.

Юлия Галушина ИА REGNUM Андрей занимается ремонтными работами на мачте “Леди Мэри”

В долгих морских переходах каждый день — как день сурка: вода, небо и ни одной живой души на горизонте. До ближайших людей — месяц пути. Под ногами — бездна. В первые дни после выхода в открытое море страшно не хватало родных и друзей. К маме хотелось, с подружкой поболтать… И сейчас не хватает, просто уже привыкли.

Юлия Галушина ИА REGNUM Настя на палубе “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада на своей кровати в каюте яхты “Леди Мэри”

Новый год мы встречали в точке НЕМО — самой удаленной точке от любой суши на Земле. До космонавтов было ближе, чем до любых людей. В длинных переходах мы не видим землю по два месяца. Связь с миром у нас минимальная. Утром и вечером собираемся в рубке и читаем электронные сообщения с земли. Мы ждем этих минут. Через спутниковую почту запрашиваем прогноз погоды, получаем письма от близких, отправляем свои. Выйти в интернет можно только за космические деньги. Недавно нам подарили спутниковый трекер — прорезиненную трубку, похожую на старинный мобильный телефон. Теперь в режиме реального времени трекер сообщает наши координаты космосу.

Юлия Галушина ИА REGNUM Секстант – определитель положения лодки по звездам, главный навигационный инструмент в доэлектронную эру

Честно говоря, яхтенная жизнь не так романтична, как выглядит по телевизору. Любить море проще с берега. В первые дни после выхода я лежала пластом, не в силах пошевелиться из-за морской болезни. Яхту всё время раскачивает, как на батуте. Простые действия — сон, еда — превращаются в трюк. В жаре в яхте растет плесень, в холоде по стенам течет конденсат. Даже постель бывает соленая и колючая. Но мы готовы потерпеть эти временные неудобства, чтобы увидеть далекие острова и земли. Из-за дороговизны билетов мы никогда бы до них не добрались. А сами дошли.

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада в каюте “Леди Мэри” рассматривает небо через запасной выход на потолке и ищет фигуры в облаках

Мы научились просто жить в океане, а не ждать остановки, чтобы сойти. Растим, лечим, воспитываем детей, пишем статьи и книги, снимаем и монтируем собственные фильмы на борту. Настя и Лада учатся по школьной программе и обучаются парусному делу. Мы нагрузили себя работой, чтобы не оставалось времени лежать в каюте и скучать. У нас свой плавучий офис в изоляции от мира.

Юлия Галушина ИА REGNUM Юнга Лада на палубе “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада читает книгу на родительской кровати в каюте яхты

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада учится в русской онлайн-школе, сидя за столом в детском кабинете “Леди Мэри”

Вчетвером в океане мы много общаемся друг с другом, играем в настольные игры, ведь семья для того и создается, чтобы быть ближе друг к другу и общаться. За 7 лет в одной лодке мы научились уступать, прощать обиды и часто говорить другу: «Я тебя люблю» — теперь это наш пароль, который разряжает обстановку и помогает в любой неприятной ситуации.

Юлия Галушина ИА REGNUM Марина и Андрей между кухней и детским кабинетом на “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Марина заплетает Ладу в проходе между кухней, детским кабинетом и рубкой на “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада в доме-яхте

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада сидит на родительской кровати в каюте и шьет одежду куклам из лоскутов ткани

Юлия Галушина ИА REGNUM Настя и Лада едят мороженое за столом в рубке на фоне больших панорамных окон, из которых виден окружающий мир

Юлия Галушина ИА REGNUM Дети играют на палубе “Леди Мэри”

Все страхи постепенно ушли ко дну. Мне и детям страшно только, если капитана смоет за борт. Но он внял моим мольбам и выходит наружу всегда пристегнутым. С Андреем я чувствую себя в безопасности. Он знает всё о настройке парусов, течениях, штормах, тучах, солнце. Помнит наизусть склонения звезд — если электронная навигация откажет, сможет довести нас до земли по звездам. Кэп умеет собрать нужную деталь для яхты из подручных средств. Он неделями просчитывает маршруты и дает добро только на безопасные затеи. Море не терпит бестолковости».

Юлия Галушина ИА REGNUM Андрей занимается ремонтными работами на яхте

Юлия Галушина ИА REGNUM Андрей на фоне мачты “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Андрей ремонтирует двигатель в трюме яхты

По следам Жюля Верна

«На старте наша кругосветка была далеко от тех маршрутов из книг Жюля Верна, о которых я мечтала в детстве. От Средиземного моря до середины Тихого океана — половину окружности Земли — мы шли с востока на запад. Но в центре Тихого океана поняли, что не успеваем до сезона ураганов пройти в безопасные широты. В тот момент, по океанским меркам, мы были в двух шаг от рифа Мария-Тереза. Андрей предложил пойти на остров и поискать там капитана Гранта. А заодно и другие фантомные острова Тихого океана: Юпитер, Вачуссет, Эрнест Легуве и безымянный риф 1957. Эта группа островов до сих пор значится на некоторых картах между 32 и 37 параллелями. Однако современные исследования сомневались в их существовании. Андрей предложил сделать реальное географическое открытие или закрытие островов-призраков.

Ни одна современная парусная яхта не совала нос в эту пустынную часть Тихого океана. Это опасные, нехоженые широты. Но мы решились — развернули «Леди Мэри» в противоположную нашей кругосветке сторону и пошли вокруг Земли во второй раз, в другом направлении.

К сожалению, ни острова Мария-Тереза, ни других островов-призраков в Тихом океане мы не обнаружили. Мы «закрыли» острова-призраки, на практике доказав, что их не существует. Может, и к лучшему. Миллионы мальчишек и девчонок во всем мире представляют остров Мария-Тереза необитаемым, плодородным, прекрасным — как описывал Жюль Верн. Но сегодня там стоял бы маяк, и он принадлежал бы какой-то стране. И это стёрло бы с него романтический флёр.

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада в порту Фримантл, Австралия

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада играет на дереве, Австралия

Очень важные и знаковые вехи в нашем маршруте — мыс Горн и Антарктида. С мысом Горн связано много страхов, не зря его называют «Эверестом» яхтсменов. Сколько кораблей покоится на дне! Когда не было систем навигации, три корабля из пяти терпели катастрофу в этом месте. Мы тщательно выверили маршрут, погоду и время, чтобы пройти мыс Горн, пролив Дрейка и Антарктиду без приключений. И у нас получилось. Мы первая семья в истории бывшего Союза, прошедшая под парусом мыс Горн и Антарктиду. Лада — единственный постсоветский ребенок, побывавший в этих опасных широтах. А Настю с ее опытом уже позвали на крутую работу — на экспедиционную парусную яхту на маршруте через пролив Дрейка в Антарктиду. Полгода назад она прошла практический курс от английской королевской яхтенной ассоциации и на 18-летие подарила себе шкиперский диплом. Когда мы замкнем кругосветку, Настя махнет работать на ледяной континент.

Юлия Галушина ИА REGNUM На географической карте с запада на восток обозначен пройденный путь кругосветки “Леди Мэри”

Если когда-нибудь в анкете мне нужно будет указать имя человека, который изменил мою жизнь, а позже — жизнь всей моей семьи, я отвечу: Жюль Верн. Возможно, наша экспедиция тоже изменит чью-то жизнь: сотни людей в соцсетях пишут, что такая сложная кругосветка, совершаемая простой семьей, помогает им поверить в свои силы и расправить крылья. Слова поддержки с берега поднимают нам настроение.

Юлия Галушина ИА REGNUM Марина и Настя завтракают в рубке “Леди Мэри”

Юлия Галушина ИА REGNUM Лада в доме-яхте

Юлия Галушина ИА REGNUM Чайник и яйца на столе в камбузе яхты

Юлия Галушина ИА REGNUM Тряпичные куклы, сшитые экипажем “Леди Мэри”

Кругосветка почти завершена, остался последний этап — из Австралии до Таити. Полгода плавания. Из океана я мечтала, как в свой день рождения пойду в театр или оперу, а на день рождения нашей юнги Лады мы соберем много детей — новых друзей и устроим веселый праздник, но пандемия попутала планы. Как все, мы пережидаем карантин, сидя в своей яхте в порту. Как только откроют границы, мы замкнем круг.

У кругосветки «Леди Мэри» есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса — как самой южной экспедиции, совершенной силами одной семьи с детьми.