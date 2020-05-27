В Петербурге вечером 27 мая артиллерийским салютом от стен Петропавловской крепости завершились торжества в честь 317-й годовщины основания Северной столицы. 30 холостых залпов произвели военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии.

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Напомним, в этот день рождения массовых мероприятий в Петербурге не было в связи с введенными ограничительными мерами из-за коронавируса. Все концерты и спектакли, посвященные городу, транслировались в записях в телеэфире и интернете.

Но артиллерийский салют в онлайн не спрячешь! Ровно в 20 часов расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 начали салютовать великому городу.

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, каждый из 30 залпов был посвящён выдающимся петербуржцам и ленинградцам, важнейшим событиям из истории города, подвигам воинов, защищавших город на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга

Один из залпов — впервые для этой традиции — был поименован в честь медиков, которые сегодня противостоят угрозе коронавируса, рискуя здоровьем и самой жизнью.

Дарья Драй ИА REGNUM День города