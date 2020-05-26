Режим ограничений и запретов, который из-за коронавируса действует уже почти два месяца, в Петербурге привел к появлению «новых общественных пространств». В отсутствие возможности гулять в закрытых парках и скверах их временно заменили те места, где раньше практически невозможно было увидеть сидящего или лежащего человека. Теперь же строгие прежде пространства бывшей столицы империи стали местом неформального отдыха, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Уличный музыкант

Первое, что бросается в глаза в обычно оживленном центре Петербурга, это закрытые магазины, профиль работы которых не подпадает под разрешенные в период ограничений виды экономической деятельности. Закрыты промтоварные и спортивные магазины, бутики, сувенирные лавки и крупные универмаги, флагманы ленинградской и петербургской торговли…

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка позирует в пустой витрине магазина

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт выдачи ДЛТ

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт выдачи ДЛТ

Дарья Драй ИА REGNUM Витрина магазина

В лучшем случае, если об этом позаботились хозяева бизнеса, при таких магазинах работают пункты выдачи интернет-заказов. Но, как заявляют сами владельцы, количество сетевых покупателей обычного ритейла — мизер по сравнению с тем потоком клиентов, что был до коронавирусной эпохи. Некоторые коммерсанты просто закрыли свой бизнес и съехали, не в силах дальше платить за аренду, и теперь свободные площади ждут новых арендаторов. Они вряд ли появятся до снятия «карантина».

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая пельменная на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый магазин фарфора

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый магазин фарфора

У продуктового ритейла дела идут получше. Продовольственные магазины не закрывались вовсе, а учреждения общественного питания могут торговать на вынос. Тут и там у кафе, закусочных, ресторанов фастфуда наблюдаются небольшие очереди из клиентов, а также курьеров служб доставки, ставших, как и врачи скорой помощи, одним из зримых и ярких символов этого странного времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщики еды

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщики еды

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в булочной

В некоторые заведения, чтобы купить еду и напитки, надо зайти, соблюдая социальную дистанцию. Другие же психологически облегчили покупку, выставив на улицу столики для приёма и выдачи заказов.

Дарья Драй ИА REGNUM Напитки навынос

Дарья Драй ИА REGNUM Напитки навынос

Дарья Драй ИА REGNUM Напитки навынос

Дарья Драй ИА REGNUM Работа заведения навынос

Дарья Драй ИА REGNUM Работа заведения навынос

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь за кофе

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пекарни навынос

Дарья Драй ИА REGNUM Работа заведения навынос

Покупателям же теперь приходится искать место, где перекусить уже купленным съестным. Кто-то пристраивается на ступеньках, на крыльце исторических зданий, другие же спускаются к набережным и совершают трапезу там. Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за таких импровизированных «завтраков на траве» в Петербурге заметно возросло количество уличного мусора.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки едят на набережной Фонтанки

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди едят на набережной Фонтанки

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают в Исаакиевском сквере

…Но петербуржцы выходят на улицы, приезжают в центр города главным образом не для того, чтобы поесть, а чтобы погулять в окружении красоты. И отдохнуть в местах, которые теперь заменяют им закрытые зеленые пространства.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

Дарья Драй ИА REGNUM Весенний Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбалка в городе

Раньше в теплое время на Марсовом поле, которое вообще-то является местом массового захоронения жертв революционных событий, гуляющих и отдыхающих было всё-таки не так много, как сейчас — ведь рядом к их услугам были Летний сад и Михайловский сад. И в основном люди сидели на скамейках. Теперь же горожане охотно занимают и лужайки Марсова поля.

Но еще более удивительная картина открывается на главной площади города — Дворцовой. Всегда строгая, торжественная, она неожиданно стала местом не только для прогулок и фотографирования, но и для неформального отдыха. Тут и там стайки молодежи расселись на площади под майским солнцем.

На Дворцовой нет скамеек, поэтому приходится сидеть на брусчатке. В ожидании, когда жизнь вернется в привычное русло, откроются парки, скверы, и пережившие пандемию люди будут вспоминать события 2020 года тихим недобрым словом.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенний Петербург