Пионеры и октябрята с самого рождения этих организаций пели. Пели много и громко, с энтузиазмом. Самая известная пионерская песня — это гимн пионерии «Взвейтесь кострами, синие ночи» на слова Сергея Жарова и музыку Сергея Кайдан-Дёшкина. Но сегодня речь не об известных, доживших до конца двадцатого века, песнях.

Мы выбрали три необычных пионерских песни, которые были опубликованы в сборниках, вышедших до 1930 года.

Пионерский песенник «Молодые побеги», 1928 год (задняя страница обложки, фрагмент)

Безусловный лидер — «Кооперативный наказ пионерам»

«Эй, барабан! Дробь прекрати! Ты, барабанщик, сюдаПодойди! Привет вам, пионерамСоветской Страны! Слушайте нас! Вышел приказПрочитать вам кооперативныйНаказ!»

Выполняем приказ! Читаем вам наиболее актуальную часть наказа.

«В борьбе с алкоголем, смотрите, Не плошайте! Лозунгом дня поставьте: Из'ять водкуиз обиходарабоче-крестьянской семьи! Помните: Алкоголь — враг Советской Страны.»

Йоу! Раунд! Остальное прочитайте сами.

Кооперативный наказ пионерам / П. Хромова.- Москва : Центросоюз, 1929.- 12 с

Второе место — «За новый быт»

Песня из пионерского песенника «Молодые побеги». Исполняется на мотив «Как роднаяменя мать провожала …» Посвящается борьбе с неграмотностью, которая для многих пионеров начиналась с обучения грамоте собственных родителей.

Как родная мать мояНе училась, Как над мамою своейДолго билась. Ах ты, мама, ах ты, мать, Сколько срама! Мне глаза в отряд казатьСтыдно прямо. Засмеют на целый свет: «Что ж ты, Верка? Или сладить силы нет, Пионерка?» Что тут делать, как тут быть, И не знаю. Свою маму обучитьЯ желаю. Как ни бьюсь я, как ни бьюсь — Плохо дело. Ну, да ладно, уж возьмусьРазом — смело. Маму сделаю сбоюВовсе новойі Пионерское даюВ этом слово!

Третье место — частушки «Шибанем буржуя в нос»

Делегат письмо привезИз страны немецкой — Шибанем буржуя в носМы «Неделей детской». Свой союз мы укрепимПротив своры барской, Всех ребят объединимЦепью пролетарской. Выход верный мы найдем, Захватить всех сможем, С комсомолом мы пойдем, Западу поможем. Ванька треплет головой, Увлечен примером: Был все время я «шпаной», Стану пионером… Поразился дед Аким, Чешет свою лысину; Во всю хату слово КИМНа стене написано. Эй, Ванюха, слышь, про насНа союзной сходкеКомсомольцы целый часДрали свои глотки. Деревенский пионерХрабро и умелоУкрепляет СССР, Зная свое дело.

В пионерском песеннике «Молодые побеги» еще много частушек! Открывайте, не пожалеете!

«У рабочих и крестьянВсе крепчает смычка, Без буржуев и царяМы живем отлично.»

Вне конкурса песенка для подрастающего поколения, будущих пионеров. Гигиена была насущной проблемой после Революции, этой теме посвящено много книг, брошюр, статей, лозунгов. И песен!

Песенка «Санитарная» из сборника «Песни и игры для дошкольных учреждений колхозов»

Раз, два, три! Дружно ты живи с водой, Руки мой перед едой. Чтобы это не забыть, Надо снова повторить. (2 раза припев). Раз, два, три! Чаще зубы щеткой триИ снаружи и внутри. Чтобы это не забыть, Надо снова повторить. (2 раза припев). Раз, два, три! Мокрой тряпкой пыль стирать, Чище в доме убирать. (Припев) Раз, два, три! Чистым воздухом дышать, Фортки будем открывать. (Припев)

Смех смехом, а советы вполне рабочие. Мойте руки перед едой!