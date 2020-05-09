Ровно в 22 часа 9 мая в Петербурге начался артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости в честь Дня Победы. Однако впервые в истории города сопровождающий его красочный фейерверк происходил совсем в другом месте — в Московском парке Победы на юге Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы

Это было сделано в связи с угрозой коронавирусной инфекции и с учетом действующих в городе ограничительных мер, чтобы не собирать толпы зрителей салюта и фейерверка в традиционном для них месте, на набережных Невы.

Дарья Драй ИА REGNUM Немногочисленные зрители фейрверка у Московского парка Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники ДПС у Московского парка Победы

Место проведения фейерверка держалось в тайне почти до самого его начала, так власти рассчитывали избежать ненужного ажиотажа, который мог бы нарушить меры по социальному дистанцированию.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение фейрверка в зеркале машины

В ходе артиллерийского салюта было сделано 30 артиллерийских залпов. Каждый из них был поименован и посвящён памяти погибших защитников Отечества, памяти советских полководцев времен Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы

В это же время в небо над Московским парком Победы взмыли фейерверочные снаряды из салютных установок, раскрасив небо красочными и разнообразными узорами.

Праздничный фейерверк в Парке Победы и артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости транслировали городские телеканалы.