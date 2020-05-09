В Волгограде губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане
9 мая 2020
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От имени всех жителей 9 мая на Мамаевом кургане возложил цветы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционное мероприятие пришлось изменить из-за режима повышенной готовности.
Александр Куликов ИА REGNUM
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
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Символика празднования Дня Победы
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Вечный огонь на Площади Павших Борцов
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Монумент «Стоять на смерть» и Монумент «Родина мать — зовет» на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Полицейские патрули на Мамаевом кургане
Главная высота России в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер сегодня закрыта для посещения. Глава региона прошёл от подножия до вершины Мамаева кургана и от имени всех жителей региона почтил память героев Великой Отечественной войны. Губернатор возложил цветы к тумбам городов-героев и в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могилам на площади Скорби, к подножию монумента «Родина-мать зовет!».
Александр Куликов ИА REGNUM
Полицейские и военные патрули на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Рота Почетного караула во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Полицейские и военные патрули Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
К 9 мая 2020 года на Мамаевом кургане завершили масштабную реконструкцию архитектурного ансамбля.
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перед стартом ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов ИА REGNUM
Мемориальная стена Дома Павлова
Александр Куликов ИА REGNUM
Пролет боевой авиации
Александр Куликов ИА REGNUM
Пролет боевой авиации
Александр Куликов ИА REGNUM
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы