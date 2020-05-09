От имени всех жителей 9 мая на Мамаевом кургане возложил цветы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционное мероприятие пришлось изменить из-за режима повышенной готовности.

Александр Куликов ИА REGNUM Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Символика празднования Дня Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Вечный огонь на Площади Павших Борцов

Александр Куликов ИА REGNUM Монумент «Стоять на смерть» и Монумент «Родина мать — зовет» на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Полицейские патрули на Мамаевом кургане

Главная высота России в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер сегодня закрыта для посещения. Глава региона прошёл от подножия до вершины Мамаева кургана и от имени всех жителей региона почтил память героев Великой Отечественной войны. Губернатор возложил цветы к тумбам городов-героев и в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могилам на площади Скорби, к подножию монумента «Родина-мать зовет!».

Александр Куликов ИА REGNUM Полицейские и военные патрули на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Рота Почетного караула во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Полицейские и военные патрули Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

К 9 мая 2020 года на Мамаевом кургане завершили масштабную реконструкцию архитектурного ансамбля.

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перед стартом ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов

Александр Куликов ИА REGNUM Мемориальная стена Дома Павлова

Александр Куликов ИА REGNUM Пролет боевой авиации

Александр Куликов ИА REGNUM Пролет боевой авиации