Петербургские мотоциклисты присоединились к волонтерам акции «Вам, родные» и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. К ним присоединился и корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклы

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклисты в масках

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики для ветеранов

Напомним, с 6 по 9 мая волонтеры поздравляют с 75-летием Победы ветеранов, которые оказались в вынужденной самоизоляции из-за коронавирусной пандемии. В Петербурге добровольцы передают ветеранам подарочные продуктовые наборы: туда включены продукты и товары первой необходимости, лекарства и сладости к чаю, а также букет красных гвоздик. Сухофрукты тоже оказались в ряду особых пожеланий ветеранов.

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравительные открытки для ветеранов

Дарья Драй ИА REGNUM Красные гвоздики в руках волонтера

Дарья Драй ИА REGNUM Подарочный набор для ветеранов

К акции решил присоединиться мотоклуб Old Heads MC. 8 мая мотоциклисты получили адреса и отправились передавать поздравления.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклисты с букетами из гвоздик для ветеранов

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка-мотоциклистка в маске

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравление ветерана с Днем Победы

«Мы каждой год занимаемся такого рода деятельностью. Каждый год поздравляем ветеранов, участвуем в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, великому празднику, святому для нас празднику. В этом году мы хотим быть максимально ближе к нашим ветеранам, потому что мы понимаем, насколько им сейчас тяжело находиться в условиях самоизоляции. Поэтому, конечно, такая акция, проводимая городом, не могла пройти мимо нас», — заявил президент мотоклуба Old Heads МС, вице-президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов.

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравление ветерана с Днем Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравление ветерана с Днем Победы

Он уточнил, что все участники акции соблюдают необходимые меры предосторожности, имеют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые ветераны в силу преклонного возраста не сумели выйти за подарком сами, наборы получали их родственники. Кое-кого не оказалось дома — отправились пережидать эпидемию на дачу.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа волонтеров фонда «Русь»

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравительные открытки в руке волонтера

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции «Вам, родные»

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции «Вам, родные»

Но были и те, кто лично захотел поблагодарить мотоциклистов за подарок. Например, 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Иванова. Она, несмотря на потерянное зрение, вышла на порог своей квартиры и трогательно поблагодарила за оказанное внимание.

Дарья Драй ИА REGNUM 95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста

Дарья Драй ИА REGNUM 95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста

Дарья Драй ИА REGNUM 95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста

«Спасибо, что не забыли про меня в такой день. Я всю войну в Ленинграде прожила», — сказала она.