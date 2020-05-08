Петербургские мотоциклисты присоединились к волонтерам акции «Вам, родные» и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. К ним присоединился и корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Мотоциклы
Дарья Драй ИА REGNUM
Мотоциклисты в масках
Дарья Драй ИА REGNUM
Гвоздики для ветеранов

Напомним, с 6 по 9 мая волонтеры поздравляют с 75-летием Победы ветеранов, которые оказались в вынужденной самоизоляции из-за коронавирусной пандемии. В Петербурге добровольцы передают ветеранам подарочные продуктовые наборы: туда включены продукты и товары первой необходимости, лекарства и сладости к чаю, а также букет красных гвоздик. Сухофрукты тоже оказались в ряду особых пожеланий ветеранов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Поздравительные открытки для ветеранов
Дарья Драй ИА REGNUM
Красные гвоздики в руках волонтера
Дарья Драй ИА REGNUM
Подарочный набор для ветеранов

К акции решил присоединиться мотоклуб Old Heads MC. 8 мая мотоциклисты получили адреса и отправились передавать поздравления.

Дарья Драй ИА REGNUM
Мотоциклисты с букетами из гвоздик для ветеранов
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка-мотоциклистка в маске
Дарья Драй ИА REGNUM
Поздравление ветерана с Днем Победы

«Мы каждой год занимаемся такого рода деятельностью. Каждый год поздравляем ветеранов, участвуем в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, великому празднику, святому для нас празднику. В этом году мы хотим быть максимально ближе к нашим ветеранам, потому что мы понимаем, насколько им сейчас тяжело находиться в условиях самоизоляции. Поэтому, конечно, такая акция, проводимая городом, не могла пройти мимо нас», — заявил президент мотоклуба Old Heads МС, вице-президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Поздравление ветерана с Днем Победы
Дарья Драй ИА REGNUM
Поздравление ветерана с Днем Победы

Он уточнил, что все участники акции соблюдают необходимые меры предосторожности, имеют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые ветераны в силу преклонного возраста не сумели выйти за подарком сами, наборы получали их родственники. Кое-кого не оказалось дома — отправились пережидать эпидемию на дачу.

Дарья Драй ИА REGNUM
Работа волонтеров фонда «Русь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Поздравительные открытки в руке волонтера
Дарья Драй ИА REGNUM
Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции «Вам, родные»
Дарья Драй ИА REGNUM
Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции «Вам, родные»

Но были и те, кто лично захотел поблагодарить мотоциклистов за подарок. Например, 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Иванова. Она, несмотря на потерянное зрение, вышла на порог своей квартиры и трогательно поблагодарила за оказанное внимание.

Дарья Драй ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
Дарья Драй ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
Дарья Драй ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста

«Спасибо, что не забыли про меня в такой день. Я всю войну в Ленинграде прожила», — сказала она.