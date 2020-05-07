В майском небе Петербурга утром 7 мая состоялась генеральная репетиция праздничного пролёта авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО). Сам линейный пролёт состоится в 10 часов утра 9 мая 2020 года, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-28Н над Эрмитажем во время генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-26 во время генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в сегодняшней тренировке участвовали 30 экипажей самолетов и вертолетов. Оперативно-тактическая авиация прилетела в Северную столицу с военных аэродромов Петрозаводска (Карелия) и Хотилово (Тверская область). Экипажи армейской авиации вылетали с аэродрома в городе Пушкин, транспортные самолеты — с аэродрома Левашово под Петербургом.

Открывал репетицию пролёта тяжелый транспортный вертолёт Ми-26. За ним весенний воздух над городом рвали своими винтами звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных вертолётов Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортный вертолет Ми-26 во время генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-транспортный самолёт Ан-26 во время генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 на генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Затем низким гулом в небе Петербурга «отметились» военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители на генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители на генеральной репетиции пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В конце настал черед истребительной авиации. Свою часть «праздничной программы» выполнили многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Вертолеты шли над городом на скорости 200 километров в час, военно-транспортные и боевые самолеты разогнались до 600 километров в час.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, в День Победы парадный строй авиации пройдёт над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, затем уйдёт в сторону Кронштадта.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Невского проспекта к Дню Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Невского проспекта к Дню Победы