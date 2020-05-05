В большинстве аптек Московской области, где распоряжением губернатора Андрея Воробьева введен «масочный режим», завели новые партии масок. Также маски продают в продовольственных магазинах и их можно заказать в ателье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека «Планета здоровья»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице ходят в масках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски в аптеке сети «Горздрав» закончились

Тем не менее, несмотря на объявление строгой рекомендации ношения масок, люди на улицах пока в основном без них. Зато медицинские маски появились в большинстве аптек. Правда, в основном это немаркированные упаковки масок по 5−7 штук в каждой. Так, в сети аптек «Планета здоровья» Балашихи можно найти упаковки по пять масок за 175 рублей. Там же можно приобрести маски поштучно за 35 рублей. И многоразовые маски, которые выдерживают десять стирок подряд за 175 рублей. Последние, правда, быстро заканчиваются.

В аптеках сети «Столичка» продают упаковки многоразовых масок из марли по семь штук в каждой. Стоимостью каждой упаковки 245 рублей. В аптеке «Вита» одноразовые маски закончились, но поставку ожидают в течение суток. Стоимость каждой маски 35 рублей.

В «Социальной аптеке» продают упаковки масок по пять штук в каждой. Стоимость одной упаковки 199 рублей. Также есть упаковки медицинских масок по 20 штук в каждой. Стоимость такой упаковки 799 рублей. В сети аптек «Горздрав» маски закончились 4 мая, и дата новой поставки была продавцам не известна. Ранее маски там реализовывали по 43 рубля за штуку. Еще маски обнаружились в продовольственном магазине сети «Дикси». Там можно приобрести упаковки из 10 масок и многоразовые маски черного цвета за 149,9 рубля.