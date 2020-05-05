В условиях пандемии каждая страна самостоятельно решает, как ей действовать и какие вводить ограничения для населения. Где-то выбирают строгую изоляцию, где-то — более мягкий режим, но с определенными условиями. Наверное, общим можно считать закрытие школ, детских садов, многих магазинов и, конечно, перевод значительной части сотрудников на работу в удаленном режиме. В результате во всем мире родители вынуждены больше времени проводить со своими детьми. Две семьи из двух стран — России и Нидерландов — с разной степенью ограничений для населения. У них намного больше общего, чем может показаться вначале. Вся съемка проводилась удаленно с помощью facetime.

Москва

Аня с тремя детьми и мужем Александром живут в Москве, в России. В городе действует строгий режим самоизоляции, все граждане должны находиться дома. Без уважительной причины, будь то поход в магазин, аптеку или поездка на работу, выходить из дома запрещено. Школы и сады закрыты, большинство компаний переводят сотрудников на удаленный режим работы либо закрываются.

Аня все время находится с детьми в квартире, старший сын Лев в этом году должен пойти в первый класс, Маша ходит в детский сад, а младшему Тео нет еще и года. К Ане иногда приходит няня и помощница по хозяйству, но все равно справиться с тремя маленькими детьми бывает нелегко. Александр обычно уезжает работать в офис, так как дома ему тяжело сконцентрироваться на делах, возвращается он поздно.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня с Машей играют перед сном

«В начале карантина я думала, что сойду с ума, так как дети находились со мной 24/7, а муж уезжал на работу. Обычно он рано уходит и поздно возвращается, может работать и в выходные тоже.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Маша играет с мамой в салон красоты

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Маша и Лев смотрят мультфильмы утром

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Лев с Машей строят домики из мебели и подушек

Первое время я ничего не успевала, все мои дела были отодвинуты на второй план, но в какой-то момент я поняла, что моим детям гораздо сложнее сидеть дома, чем мне. Дистанционное обучение требует в некотором роде силы воли, которой по факту у детей особо и нет, и тут главное — дать им понять, что ты тоже перешёл на «удаленку» и продолжаешь жить прежней жизнью, но в новом формате. Я стала учиться распределять свое время: утром — домашние дела, приготовление еды, уроки, творческие занятия и все, что требует концентрации, а днем, если приходит няня, я сажусь писать картины, вечером — игры с детьми, фильмы и прогулка на балконе дома. С установленным режимом, графиком в семье детям проще пережить изоляцию. Если у Маши не получается выполнять какие-то упражнения в гимнастике, я помогаю и занимаюсь вместе с ней. Лев любит футбол, по вечерам мы стали ходить играть на общий балкон дома. Готовим мы с детьми часто тоже вместе.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня пишет картину в детской комнате

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня с детьми готовит пасхальный кулич

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня с детьми готовит пасхальный кулич

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Маша занимается гимнастикой по zoom

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Дети играют в футбол на общем балконе жилого дома

Как ни странно, но именно с вынужденными ограничениями и последующими изменениями уклада жизни пришло осознание, что я мама, что дети нуждаются в моей помощи, поддержке, и насколько в целом важны родители в жизни детей.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня с Машей играют перед сном

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня купает детей перед сном

Для меня стало открытием, что, если есть желание что-то делать, ты всегда найдешь время на это, научишься грамотно распределять время. Например, пока Тео спит, мы делаем со старшими уроки. Я научилась писать картины в присутствии детей, иногда, если муж не работает в выходные, он берет на себя детей, и я могу посвятить себя творчеству.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Александр много работает даже дома

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Иногда у Ани появляется возможность заняться любимым делом

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Маша и Лев занимаются уроками

В целом я стала больше ценить время, и каждый кусочек совместного времяпрепровождения с детьми имеет свое значение.

За последнее время мы стали в большей степени командой, хотя и до этого всегда были близки. Помощь, взаимовыручка и поддержка в нашей семье вышли на передний план! Это я и планирую поддерживать в дальнейшем».

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня с Машей играют в твистер

Нидерланды

Лена с мужем Леннардом и тремя детьми живет в небольшом городе в Нидерландах.

Правительство страны придерживается политики выработки «коллективного иммунитета» на вирус, поэтому выходить из дома никому не запрещается, только необходимо соблюдать дистанцию.

С середины марта закрылись рестораны, сады, школы, многие ушли работать на удаленный режим, поэтому все трое детей Лены и Леннарда находятся сейчас дома.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня и Нина занимаются гимнастикой

Школа начинается с четырех лет, девочки Нина и Анна — двойняшки, учатся в разных классах. Два раза в неделю посещают онлайн-уроки и делают домашнее задание. У Максима нагрузки в школе больше, каждый день онлайн-обучение, но он — старше. Родители работают удаленно.

«В начале, сразу после введения ограничений и закрытия школ, мы с мужем думали, что все будет хорошо и мы легко справимся, но после второго дня поняли, что были неправы. Мы оба продолжали работать фулл-тайм, но только дома, а дети учатся в трех разных классах, и все школьные задания посыпались на нас как из рога изобилия. Сложно было стать и учителем, и помощником, и работником одновременно, и делать все хорошо.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Леннард завтракает с детьми

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Аня и Нина выполняют домашнее задание

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Девочки выполняют домашнее задание

Подумав, мы с Леннардом решили, что не будем паниковать и все будем делать по силам, поэтапно. Первое время каждый вечер садились и расписывали по пунктам, кто что делает завтра, кто делает домашние занятия с Максимом, кто работает и в какое время, кто готовит обед или убирает в доме, и так далее. Договорились, что, например, если кто-то работает в кабинете, детям туда заходить нельзя, работаем с мужем по очереди и сменяемся каждые два часа. Научились находить время и распределять его. Это помогло нам стабилизировать начинающийся хаос.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Детям нельзя заходить в кабинет, когда там работает один из родителей

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Лена убирается в доме

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Сестры учатся в школе в разных классах

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Лена готовит обед

Дети быстро адаптировались к онлайн-урокам и благодаря карантину стали очень много времени проводить на улице, гулять во дворе нашего дома, чему мы с мужем были очень рады. Анна и Нина ходят на онлайн-балет, Максим увидел занятие девочек и тоже захотел ходить на танцы, даже посетил два онлайн-занятия по хип-хопу, после карантина планируем отдать его в офлайн-танцы. Максим любит футбол, но сейчас нет тренировок и он очень скучает, папа сам изучает какие-то приемы в игре, и они иногда вместе тренируются во дворе.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Лена с семьей гуляют на тюльпановом поле

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Леннард с Максимом на прогулке

Мы стали больше заботиться друг о друге, поддерживать. Раньше нам помогали бабушки и дедушки посидеть с детьми, сейчас я понимаю, что мы можем вполне обходиться собственными силами. Еще мы придумали «коробочки счастья», каждый день пишем друг другу приятные слова и кладем в эти «коробочки». Очень приятно после тяжелого дня получить слова поддержки от близких, эту традицию будем поддерживать и после снятия ограничительных мер. После вынужденного карантина я буду проще смотреть на многие вещи. Как ни странно, но изоляция помогла понять, что дети это действительно главное в жизни, все крутится вокруг них. Сначала дети, потом работа».

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Сестры готовятся ко сну

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Лена с девочками играют в настольную игру

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Леннард и Лена играют с детьми в настольные игры