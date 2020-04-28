Информация за последние три десятилетия превратилась в главное средство производства благодаря перманентному прогрессу в области цифровых технологий. Для того чтобы заработать на жизнь, человеку достаточно освоить профессию, которая позволит проводить рабочее время за компьютером, обладая при этом возможностью в любой момент связаться с любой точкой мира.

Разговоры о том, что в подобных условиях можно полностью отказаться от офисов в привычном понимании этого слова, ведутся давно. В некоторых случаях, требование присутствовать в офисе уже воспринимается как прихоть работодателя, который просто боится менять рабочие ритуалы, сложившиеся за века.

А прямо сейчас мы стали свидетелями и участниками исторического события, аналогов которому по охвату в цифровую эпоху еще не было. Массовая самоизоляция превратила пространство вне наших домов, по сути, в параллельный мир, полный опасностей и живущий по собственным законам, с которыми нужно считаться.

Еще не было такого периода в истории, когда практически всему населению Земли, способному исполнять свои трудовые обязанности удаленно, пришлось бы прибегнуть именно к этому формату работы. Столь глобальные и резкие изменения не могут не отразиться на нашем понимании работы как неотъемлемой составляющей жизни человека.

Так ли это на самом деле? Или пришедшее с опытом пандемии осознание, что экономическую систему необходимо менять и начинать нужно именно с переосмысления вопросов, связанных с трудовой этикой, — всего лишь иллюзия?

В попытках разобраться в этом я связался со своими знакомыми и незнакомцами из разных точек планеты, до вспышки коронавируса работавшими в офисе и вынужденными сейчас трудиться из дома. Интересно, что ставший уже трендовым метод съемки через видеозвонки позволил мне приблизиться к опыту своих героев, ведь таким образом я становлюсь фотографом, работающим удаленно.

Альбина, бренд-менеджер, Санкт-Петербург, Россия

До пандемии я работала в офисе стандартные 5 дней в неделю. Каждый день был похож на другой. В компании моя деятельность и работа связана с оптовыми продажами рекламных материалов — рынок, на который сильно повлияла вспышка коронавируса.

Тем не менее компания продолжила свою деятельность дальше. И теперь я работаю из дома. Конечно же, моя жизнь и рабочий процесс поменялись. В своей однокомнатной квартире я разделяю свое личное пространство для отдыха и рабочее место. Поэтому предпочитаю кухню как место сосредоточения и активности. Свою основную работу сейчас выполняю быстрее, чем если бы я находилась в офисе. Хотя нужно учитывать общий спад продаж. Появились возможность на переосмысление процессов, время позаниматься йогой, почитать книги, посмотреть фильмы или доделать дела, которые давно откладывала.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Альбины

Меня бы устроила такая форма работы с периодическим выходом в офис по необходимости. Я не меньше, чем компания, заинтересована в эффективности, от этого зависит мой доход. Честно говоря, после карантина мне будет сложно встраиваться в привычную схему работы. Кажется, что это уже устаревшая модель и требует пересмотра.

Алексей Павлов ИА REGNUM Альбина во время работы

Рано или поздно компании будут приходить к этому. Что может поспособствовать? Наверное, данные по расходам на обеспечение офисов, быстро меняющийся рынок, где нужна мобильность и гибкость. И остаться на рынке сможет тот, кто адаптируется к новым условиям.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Ибрахим, инженер-тестировщик ПО, Нови, США

Я верю, что большую часть моей работы легко выполнить из дома. Мои друзья думают так же. Кроме того, когда не нужно постоянно находиться в офисе, остается много времени на хобби — так, утром я много времени уделяю медитации или тай-цзи, люблю играть в игры на компьютере или приставке, читать комиксы.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Ибрахима

Глобальный переход на работу из дома — это движение в правильном направлении, за этим будущее. Многие люди могут извлечь из этого пользу, это бы снизило общий уровень стресса.

Алексей Павлов ИА REGNUM Ибрахим медитирует во время перерыва

Понимаю, что не во всех сферах это применимо и что таких серьезных изменений не произойдет в этом или следующем году, но верю, что к следующему десятилетию сложатся новые традиции, связанные с работой.

Вспышка коронавируса выявила много проблем, одновременно показав, что общество может поменять в плане повседневных взаимодействий. Мне действительно кажется, что большинство независимых или местных компаний останутся на формате удаленной работы и скоро это повлияет на других.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Александра, UX/UI-дизайнер, Брест, Белоруссия

Мне довольно комфортно работать из дома. При этом очень важно правильно зонировать домашнее пространство, чтобы было визуальное и внутреннее разделение между трудом и отдыхом. Рабочее пространство сильно влияет на мое восприятие.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Александры

Есть четкие дедлайны частей проекта, за которые я отвечаю. За счет этого у меня появляется возможность самой распределять рабочее время, что позволяет прислушиваться к собственным внутренним процессам и чувствовать моменты усталости или продуктивности.

Во время перерывов я обычно что-то жую, пересматривая любимый сериал или общаясь с друзьями через социальные сети. Еще я очень рада, что сейчас моя собака Белка не остается дома одна, всегда можно уделить ей внимание.

Алексей Павлов ИА REGNUM Александра со своей собакой Белкой

Есть определенные нюансы, которые не позволят сразу и массово отказаться от офисов, хоть этот процесс и будет происходить плавно.

Во-первых, многим людям легче разделять рабочий процесс с коллегами, сублимировать усталость и напряжение в общение, кофе-брейки, обеды, игры.

Во-вторых, наличие комфортного места работы в домашних условиях — большая привилегия. В крупных городах многие люди живут с соседями в маленьких комнатах, где невозможно организовать рабочее пространство. У кого-то маленькие дети и просто большая семья.

В-третьих, так сложнее контролировать сотрудников и некоторые компании не знают, как решить этот вопрос.

Пандемия как событие мирового масштаба сильно повлияла и еще повлияет на наше привычное мировоззрение, в том числе и на понимание работы. Сейчас, из-за вынужденной изоляции, компании могут оценить преимущества и недостатки удаленной работы, учиться контролировать процессы через приложения, которых сейчас огромное количество. Также рассмотреть вопрос с расходами на аренду помещения, хотя, думаю, компании будут оставлять маленькие пространства для важных встреч и переговоров.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Лидия, медиаменеджер, Москва, Россия

До пандемии я работала в офисе пять дней в неделю с 10 до 19 часов.

После перехода на режим работы из дома я поняла, что есть куча технических моментов, которые влияют на продуктивность. Например, периодически падающие сервера, не готовые к такому количеству сотрудников, одновременно находящихся на удаленке. Или медленное соединение интернета у домашнего провайдера. Это усложняет процессы, и иногда вместо 30 минут на задачу может потребоваться час и больше. А еще было бы круто, если бы компания выдавала ноутбуки, чтобы не приходилось работать со своего.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Лидии

Хоть сейчас я и могу устраивать себе перерывы чаще, во время которых могу выйти «погулять» на балкон или позалипать в соцсетях, но реальной возможности распределять рабочее время по своему усмотрению, все же нет. Если я начну раньше и сделаю все дела, скажем, до обеда, меня все равно могут забрифить на новые задачи, так как у компании и всех партнеров рабочий день до 19 часов. Поэтому вместо восьми часов рабочего времени, могут быть все двенадцать и даже больше.

Алексей Павлов ИА REGNUM Лидия во время работы

Вообще, если рассматривать на примере моей компании, пандемия показала, что основные отделы рекламного агентства могут работать удаленно без потери эффективности, однако практически всегда есть куча факторов, которые пока не позволяют реализовать в полной мере весь процесс.

Для того чтобы человечество могло отказаться от офисов, компании должны начать легче относиться к удаленной работе и задуматься об оптимизации рабочих процессов. Параллельно с этим, технологии должны выйти на новый уровень, чтобы все это было возможно.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Анна, DevOps-инженер и Тьягу, разработчик ПО, Лиссабон, Португалия

Сейчас мы спим больше, так как не нужно ездить в офис, отдыхать получается немного лучше. График не особо изменился, но из-за того, что стало сложнее отвлекаться от работы, иногда засиживаемся допоздна. Получается лучше сосредоточиться на том, что ты делаешь, но, если нужно работать с кем-то или с чьей-то помощью, удаленное общение усложняет задачу.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Анны

Было бы отлично, если бы имелась возможность отдохнуть в середине дня или совершить небольшую прогулку, особенно потому, что мы проводим очень много времени сидя. Иногда это может быть тяжело, поскольку мы еще не совсем привыкли работать дома.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Тьягу

Нам кажется, человечество может глобально перейти на формат удаленной работы, но нужно понимать, что одной половине это понравится, а остальным не подойдет совсем. Например, людям с маленькими детьми труднее сконцентрироваться вне офиса, есть много отвлекающих факторов. Не стоит списывать важность социализации, которую человек может недополучить, если вся его жизнь будет сосредоточена дома.

Алексей Павлов ИА REGNUM Анна и Тьягу у себя дома

Нынешний опыт, связанный с пандемией, наглядно показал, что не IT-компаниям все еще трудно полностью перейти на удаленку. И даже некоторые IT-компании сталкиваются со сложностями, например есть определенные виды оборудования, которое не получится легко установить дома. Но почему бы некоторым компаниям не стать более гибкими в этом вопросе, имея в своем штате и офисных сотрудников, и людей, находящихся на удаленке?

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Анурита, контент-менеджер, Минск, Белоруссия

До пандемии я работала в офисе, причём без возможности даже иногда делать это из дома. Начальство запрещало под предлогом, что в офисе выше продуктивность.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Ануриты

А сейчас у меня есть возможность выстраивать график и приоритетность в соответствии с ожиданиями нашей аудитории — я работаю с американскими пользователями. С утра я готовлю завтрак и ем со своей девушкой, примерно в два часа дня приступаю к работе.

Плюс успеваю находить кучу других подработок, следить за домом и готовить полноценную еду.

Алексей Павлов ИА REGNUM Анурита на своем рабочем месте

Пока существует капиталистический строй, который подразумевает кражу результатов труда и времени отдельных людей, и пока этот самый капитализм будет требовать контроля и слежки, офисы никуда не денутся. После истории с коронавирусом все вернётся на круги своя, так или иначе.

Пандемия — это просто разрыв нарыва. Весь мир не понимает, что делать со всем этим, все равны перед хаосом и болью. Многие оказались беспомощны и не виноваты, что обнаружили себя в той или иной ситуации.

Но мне стало чуточку легче жить, спокойнее относиться к себе и к другим. Я научилась проводить время сама с собой и укрепила человеческий ресурс вокруг себя.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Вероника, HR-специалист, Варшава, Польша

Мне нравится работа из дома, потому что сложнее всего мне даётся вовремя встать, собраться и доехать до офиса. После того как я просыпалась, завтрак обычно наступал через час-два после того, как я доезжала до работы. А сейчас все под рукой. Плюс я не трачу деньги на кофе из кофейни, так как в офисе он не очень вкусный. Еще по поводу экономии — можно не покупать дополнительные рубашки и платья, чтобы сидеть на работе красивым.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Вероники

У нас есть все условия для того, чтобы работа из дома была максимально комфортной и эффективной. Единственное, что мне мешает, это то, что мои соседи уже какое-то время делают ремонт и не собираются его пока заканчивать.

Я могу использовать пространство квартиры как хочется — сидеть на кухне, лежать на диване, организовать себе рабочий стол из гладильной доски. Во время перерывов могу почитать новости, пообщаться с родственниками и друзьями через мессенджеры, высовываться вместе с котом в окно.

Алексей Павлов ИА REGNUM Вероника играет со своим котом

Ещё хочу отметить, что заниматься спортом в течение дня в домашних условиях гораздо приятнее, чем ездить с большой сумкой на работу и после нее идти в зал.

Не ощущаю нехватки общения, потому что почти каждый день созваниваемся с коллегами обсудить рабочие моменты. Иногда даже просто так, чтобы поболтать и посмеяться. Кстати, очень забавно увидеть своего менеджера в домашней обстановке, особенно если на фоне мелькает собака или стучит дверью ребёнок.

Я думаю, что фирмам можно было бы сэкономить на съёме или покупке офисных зданий и снимать только конференц-залы по надобности. Но тут встаёт другой вопрос — для каких целей будут использоваться все эти красивые высокие офисные здания? И что будет с людьми, которые получают доход, работая в сфере недвижимости.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Александр, backend-разработчик, Якутск, Россия

В моей профессии работа делается в течение нескольких спринтов различной продолжительности за день. Все остальное время уходит на что-то другое вроде кофейных посиделок.

С одной стороны, после перехода на удаленку исчезла форма контроля в виде офиса и соблазн к прокрастинации усилился, но с другой, появляются дополнительные продуктивные всплески. Например, я позволяю себе устраивать тайм-ауты во время работы, которые восполняю в свое свободное время.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Александра

После возвращения к обычному режиму, сразу же начну скучать по удаленной работе. Постараюсь поддерживать продолжение экспериментов в своей компании.

Я считаю, что во время пандемии будет совершено множество ошибок, осмысление которых даст очень много полезной информации и позволит пересмотреть наше отношение к работе.

Алексей Павлов ИА REGNUM Александр во время работы

В будущем число людей, работающих удаленно, будет увеличиваться с каждым годом, но полностью от офисов человечество не откажется. Элитные небоскрёбы и бизнес-центры продолжат своё существование, но в каждом из них будут снимать мелкие площади большее количество компаний.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фото с камер наблюдения в офисных центрах

Виктория, программист, Сан-Хосе, США

В моей компании продуктивность измеряют по косвенным показателям, например — сколько написано нового кода в день. Эти показатели намного выше обычного с начала марта, когда нас перевели на удаленку.

Лично мне нравится, что сейчас не надо проводить по два часа в день в пробках и меньше отвлекающих факторов, чем в офисе.

Алексей Павлов ИА REGNUM Домашнее рабочее место Виктории

При удалённой работе чуть больше свободы в плане распределения рабочего времени. Например, я стараюсь работать с 8:30 до 17:00, стараясь каждый час делать перерыв на 5−10 минут, во время которых могу сходить на кухню за чаем, поиграть с кошкой или поделать какие-либо упражнения. Работа, которая не требует синхронизации с коллегами, может быть выполнена когда угодно, освобождая утреннее и дневное время на личные дела. Это удобно, и мне кажется, что со мной многие согласятся.

Ожидаю, что будет очень трудно возвращаться к старому ритму, когда коронавирус отступит. Придётся заново привыкать вставать на час раньше, сидеть в пробках. Отдельная задача, решение которой может занять продолжительное время — снова вместиться в джинсы.

Алексей Павлов ИА REGNUM Виктория у себя дома

При этом, на мой взгляд, в будущем не получится полностью отказаться от офисов. Ведь хорошо иметь альтернативу, когда хочется работать не из дома. Не нужно пренебрегать и социальной составляющей, всегда приятно пообщаться с коллегами вживую, сходить на обед вместе.

Еще я поняла, что мне нравится чёткая граница между рабочим и личным временем. Смена контекста необходима для отдыха. Раньше, когда я работала в стартапе с международной командой, границы рабочего дня были часто стерты, иногда нужно было быть на звонке в два часа ночи или работать поздно вечером, так как где-то в Азии это утро. Подобный график приводит к выгоранию.