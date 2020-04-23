В связи с угрозой распространения коронавируса, по всей России закрыты музеи, театры, торговые центры, парикмахерские, косметические салоны и другие предприятия. С 28 марта по указу мэра Сергея Собянина в Москве была приостановлена работа заведений общественного питания, а это почти 15 000 заведений. Свою работу продолжила служба доставки и обслуживание на вынос. Предполагалось, что ограничительные меры продлятся всего неделю, но, как показало время, столичные власти не спешат возобновлять работу общепита. На данный момент режим самоизоляции в Москве продлён до 30 апреля, но уже сейчас многие рестораны и кафе признали себя банкротами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Из-за режима самоизоляции в Москве закрыты все рестораны

На прошлой неделе президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса. Основное требование к компаниям — сохранение численности штата на уровне 90%, в этом случае предприниматели получат на выплаты зарплат сумму в размере 12 130 рублей на одного сотрудника. Ещё ранее правительство одобрило отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, но эти меры вряд ли станут весомой поддержкой для малого и среднего бизнеса.

О новых реалиях, с которыми пришлось столкнуться ресторанному бизнесу в Москве, ИА REGNUM рассказал операционный директор ресторанной сети «ИЗИ паб» Александр Овидиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Овидиев — операционный директор сети «Изи-паб»

ИА REGNUM Александр, как сейчас обстоят дела в вашей сети?

До начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве было открыто 11 заведений, на сегодняшний день уже закрыто два из них, так как собственники помещений не пошли на уступки. В остальных 9 заведениях, спасибо нашим партнёрам, нам пошли на встречу. Сейчас мы оставили всего 4 заведения, они работают в режиме доставки, по ним нам дали скидку за аренду либо 50%, либо процент от оборота. По остальным точкам, практически по всем, у нас каникулы на время закрытия ресторанов. Будущее всех ресторанов сейчас зависит от отношений с арендодателями. Если у них помещения не в залоге и не в кредите, если они могут пойти на уступки, то тогда эти рестораны выживут. Если же арендную плату не отменят, то рестораны будут вынуждены съехать, но собственник помещения туда уже не посадит никого из ресторанной сферы, потому что все крупные московские рестораторы подписали некий «пакт о ненападении», по которому обязались не занимать помещения конкурентов в течение года, даже при условии того, что договор с ними уже расторгнут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обеды

Дарья Антонова ИА REGNUM Приготовление обедов для медиков

Дарья Антонова ИА REGNUM Приготовление обедов для медиков

(В апреле 2020 годапредставители ресторанной отрасли России подготовили «Декларацию рестораторов по вопросам аренды в период борьбы с пандемией COVID-19 и восстановительный период», которую на момент написания статьиподписали 1000 рестораторов и 8221 ресторан. Основной посыл этой декларации заключается в том, что в период вынужденной остановки деятельности предприятий общественного питания арендная плата должна быть прекращена, а с момента возобновления работы ресторана арендная ставка на период 360 дней должна составлять 1% от товарооборота. — прим. ред.)

ИА REGNUMПоставщики пошли вам на уступки?

Да, мы сейчас заморозили всю предыдущую кредиторскую задолженность и оплачиваем поставки уже по факту за наличный расчёт. Цены на продукты немного поднялись, но это связано исключительно с повышением курса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упаковка обедов

Дарья Антонова ИА REGNUM Горячие обеды

Дарья Антонова ИА REGNUM Кухня

ИА REGNUM Помогает ли сервис доставки оставаться на плаву?

Нет, не помогает. Доставка у нас осталась на прежнем уровне, несмотря на то, что мы подключили агрегаторы Яндекс. Еда и DeliveryClub. Всё равно идёт тенденция к спаду, потому что деньги у населения, видимо, заканчиваются. Если режим самоизоляции продолжится, то, скорее всего, мы сможем продержаться ещё 2 месяца, апрель и кое-как май, это при том условии, если доставка не будет падать, хотя к этому есть все основания. Мы продолжаем работать, чтобы как-то занять наших сотрудников, дать им какую-то работу. Что будет потом даже планировать тяжело.

ИА REGNUM В такие непростые для вашего бизнеса времена, вы занялись бесплатной доставкой обедов для медицинского персонала. Почему вы решили заняться этим?

Наши медики сейчас находятся на передовой в борьбе с вирусом. Мы решили их поддержать. Несколько раз в неделю мы отвозим в медицинские учреждения в среднем по 50−60 обедов, если надо 100, то отвозим 100. Мы доставляем еду в Павловскую городскую клиническую больницу и в Коммунарку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Раздача готовых обедов

ИА REGNUM Что стало с вашими сотрудниками?

На время закрытия наших заведений, у нас оказались незадействованными почти 90% персонала, это все официанты, бармены, менеджеры, часть поваров. Этим сотрудникам мы предложили вакансии курьеров и сборщиков заказов. Тем, кто остался, пришлось урезать зарплаты и премии. Хорошо, что сейчас развивается продуктовый ретейл, развивается продуктовая доставка — наши сотрудники на время нашли себе занятость и не сидят голодные по домам. Сейчас для нас задача № 1 — рассчитаться с сотрудниками за март, долг по зарплате на данный момент сопоставим с выручкой. У нас огромный кассовый разрыв, сейчас его компенсируют учредители за счёт личных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курьер сам развозит горячие обеды в больницы

Дарья Антонова ИА REGNUM Курьер сам развозит горячие обеды в больницы

ИА REGNUM Эффективны ли меры поддержки государства для представителей вашей отрасли?

В начале апреля департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запустил программу по субсидированию затрат на комиссию при использовании сервисов доставки еды. За использование площадки агрегаторы взымают комиссию в размере от 20% до 35% от стоимости заказа. В рамках этой программы мы сможем рассчитывать на компенсацию затрат до 700 тыс. руб., связанных с работой в этих онлайн-сервисах. Мы подали заявку, ждём, как это работает — пока непонятно. Власть пытается сделать что-то хорошее, но, к сожалению, они просто не знают этот рынок изнутри.

ИА REGNUM Какое будущее ждёт ресторанный бизнес в Москве?

Выживут немногие, 30% заведений точно уйдёт. Очень много зависит от того, в каком режиме власти будут выводить из этого состояния бизнес. Скорее всего, это будет долго и в несколько этапов, тогда число закрытых ресторанов может увеличиться в разы… В любом случае нас ждёт масштабный передел рынка.