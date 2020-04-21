Фабрика «Свобода» поздравит московских ветеранов с Победой — фоторепортаж
К 75-летию Победы московская фабрика «СВОБОДА» ограниченным тиражом выпустила подарочные наборы мыла «Победа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наборы оформлены по мотивам уникального мыла, которое фабрика выпускала в 1941 году. Тогда на его этикетках располагался лозунг «Враг будет разбит, Победа будет за нами!». Памятные наборы передадут в Московский комитет ветеранов войны, а в канун 9 мая их подарят ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Москве.
Фабрика «СВОБОДА» была основана в 1843 год на базе старейшей в России парфюмерной фабрики Товарищества «А. Ралле и Ко». 100-летний юбилей фабрики выпал на военные годы. В то время производство было перепрофилировано на выпуск оборонной и военной продукции. Помимо основной косметических средств, фабрика начала изготовление глицерина для авиации, горючей смеси, взрывчатых веществ, гильз и другой продукции. За вклад в Победу Государственный комитет обороны СССР наградил фабрику переходящим Красным знаменем, которое было передано нам на вечное хранение.