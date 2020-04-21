К 75-летию Победы московская фабрика «СВОБОДА» ограниченным тиражом выпустила подарочные наборы мыла «Победа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подарочный набор

Дарья Антонова ИА REGNUM Подарочный набор «Победа» в исторической этикетке

Наборы оформлены по мотивам уникального мыла, которое фабрика выпускала в 1941 году. Тогда на его этикетках располагался лозунг «Враг будет разбит, Победа будет за нами!». Памятные наборы передадут в Московский комитет ветеранов войны, а в канун 9 мая их подарят ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ёмкости для хранения исходных составляющих для паст

Дарья Антонова ИА REGNUM Мыло фабрики «СВОБОДА»

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех производства мыла и глицерина

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех производства мыла и глицерина

Дарья Антонова ИА REGNUM В каждом подарочном наборе наборе письмо от сотрудников фабрики

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожалуйста, помните!

Дарья Антонова ИА REGNUM Упаковка подарочного набора

Дарья Антонова ИА REGNUM Упаковка подарочного набора

Фабрика «СВОБОДА» была основана в 1843 год на базе старейшей в России парфюмерной фабрики Товарищества «А. Ралле и Ко». 100-летний юбилей фабрики выпал на военные годы. В то время производство было перепрофилировано на выпуск оборонной и военной продукции. Помимо основной косметических средств, фабрика начала изготовление глицерина для авиации, горючей смеси, взрывчатых веществ, гильз и другой продукции. За вклад в Победу Государственный комитет обороны СССР наградил фабрику переходящим Красным знаменем, которое было передано нам на вечное хранение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех производства мыла и глицерина

Дарья Антонова ИА REGNUM Реактор для замеса пасты

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех производства зубных паст и шампуней