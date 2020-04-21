К 75-летию Победы московская фабрика «СВОБОДА» ограниченным тиражом выпустила подарочные наборы мыла «Победа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Подарочный набор
Дарья Антонова ИА REGNUM
Подарочный набор «Победа» в исторической этикетке

Наборы оформлены по мотивам уникального мыла, которое фабрика выпускала в 1941 году. Тогда на его этикетках располагался лозунг «Враг будет разбит, Победа будет за нами!». Памятные наборы передадут в Московский комитет ветеранов войны, а в канун 9 мая их подарят ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Ёмкости для хранения исходных составляющих для паст
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мыло фабрики «СВОБОДА»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Цех производства мыла и глицерина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Цех производства мыла и глицерина
Дарья Антонова ИА REGNUM
В каждом подарочном наборе наборе письмо от сотрудников фабрики
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пожалуйста, помните!
Дарья Антонова ИА REGNUM
Упаковка подарочного набора
Дарья Антонова ИА REGNUM
Упаковка подарочного набора

Фабрика «СВОБОДА» была основана в 1843 год на базе старейшей в России парфюмерной фабрики Товарищества «А. Ралле и Ко». 100-летний юбилей фабрики выпал на военные годы. В то время производство было перепрофилировано на выпуск оборонной и военной продукции. Помимо основной косметических средств, фабрика начала изготовление глицерина для авиации, горючей смеси, взрывчатых веществ, гильз и другой продукции. За вклад в Победу Государственный комитет обороны СССР наградил фабрику переходящим Красным знаменем, которое было передано нам на вечное хранение.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Цех производства мыла и глицерина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Реактор для замеса пасты
Дарья Антонова ИА REGNUM
Цех производства зубных паст и шампуней
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ёмкости для хранения готовых масс