В Петербурге субъекты малого и среднего бизнеса пытаются выжить в условиях самоизоляции с переменным успехом. За тем, как это происходит, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о заморозке арендных платежей для сегмента малого и среднего бизнеса (МСП), однако действие документа слишком ограничено.

Дарья Драй ИА REGNUM Работающая химчистка во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый салон красоты во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый пункт выдачи онлайн-заказов во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Работающий киоск с прессой во время режима самоизоляции

Предполагается, что закон поможет бизнесу в сферах культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничных услуг, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг.

На деле же, как подсчитала депутат Заксобрания Петербурга Ирина Иванова, льгота затронет только 2−3% предпринимателей. Во-первых, распространяться она будет только на тех, кто записался в реестр МСП и при этом арендует имущество или землю у города. Таковых лишь 1 тысяча предприятий на весь Петербург. К тому же далеко не все в реальности пострадавшие сферы признаны таковыми на бумаге.

Дарья Драй ИА REGNUM Уличная торговля продуктами во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Уличная торговля продуктами во время режима самоизоляции

Сейчас в городе закрыты почти все предприятия из сферы услуг: салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, фитнес-клубы. Некоторые из них, возможно, подпадут под действие закона. Однако без внимания остаются книжные издатели, книготорговцы, продавцы канцелярии и другие ретейлеры.

Некоторые городские парламентарии отмечали, что не понимают, чем посещение таких магазинов или гипермаркетов со стройтоварами может быть опаснее поездки на метро или похода в продуктовый. Владельцы 10 крупнейших сетей цветочных магазинов даже устроили акцию протеста против собственного закрытия и сожгли в петербургском поле горы нераспроданных цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый магазин цветов во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый магазин цветов во время режима самоизоляции

Некоторые послабления Смольный все же предпринимателям позволил: открылись химчистки и автослесарные мастерские, а также офисы мобильной связи. Более 22 тыс. предприятий подали заявки в администрацию, сообщив, что продолжат свою работу — теперь от них требуется соблюдения максимальных требований по безопасности и дезинфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы дорог во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы дорог во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы дорог во время режима самоизоляции

Те же, кто такой привилегии на труд все еще лишен — либо пытаются выйти из ситуации, как общепит, который переформатировал работу в магазин «на вынос» или занимается доставкой, либо открывается подпольно, ожидая визита правоохранителей, Роспотребнадзора, штрафов и приостановки деятельности минимум на 30 суток: о таких прецедентах еженедельно сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции