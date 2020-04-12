В Свердловской области 11 апреля было усилено патрулирование мест массового отдыха граждан. Население призывают не нарушать указ губернатора о «самоизоляции», а тех, кто не подчиняется — штрафуют.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобиль ДПС на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Патрульная около Пассажа

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Как прошёл первый день в ужесточённом режиме. Об этом — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на улице 8 Марта

Алексей Колчин ИА REGNUM Курьер службы доставки еды и полицейские

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на набережной городского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Полицейские у Храма на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь Труда

Алексей Колчин ИА REGNUM Продажа верб у Храма на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Продажа верб у Храма на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Работа патрульных на улице Вайнера

Алексей Колчин ИА REGNUM Полицейские у Храма на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Пустой проспект Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Работа патрульных на улице Вайнера