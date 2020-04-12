«Самоизоляция» на Урале и усиленные патрули: фоторепортаж
12 апреля 2020
В Свердловской области 11 апреля было усилено патрулирование мест массового отдыха граждан. Население призывают не нарушать указ губернатора о «самоизоляции», а тех, кто не подчиняется — штрафуют.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобиль ДПС на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патрульная около Пассажа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Как прошёл первый день в ужесточённом режиме. Об этом — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на улице 8 Марта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Курьер службы доставки еды и полицейские
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патруль на набережной городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полицейские у Храма на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь Труда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа верб у Храма на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Продажа верб у Храма на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Работа патрульных на улице Вайнера
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полицейские у Храма на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пустой проспект Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Работа патрульных на улице Вайнера
Алексей Колчин ИА REGNUM
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