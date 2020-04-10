Подходит к концу вторая неделя режима самоизоляции в Омске. В центре города количество прохожих и автомобилей значительно поубавилось. Однако жизнь полностью не остановилась: кто-то идет на работу, кто-то в магазин, а те, кто не боится вируса и полиции, просто гуляют. Стоит отметить, что в спальных районах города людей гораздо больше, но и контроля со стороны правоохранительных органов меньше. Как проходит режим самоизоляции в Омске, рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кинотеатр «Маяковский»

Анна Рыжкова ИА REGNUM Улица Тарская

В парке им. Дзержинского, напротив Администрации города, пусто. Кроме голубей, сейчас здесь никого почти не встретишь.

На одной из главных и самой красивой улице города, улице Ленина, совсем тихо. Магазины и многочисленные рестораны закрыты на карантин, изредка попадаются прохожие и велосипедисты.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Улица Ленина

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорога без автомобилей. Улица Ленина

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скульптура «Городовой» на улице Ленина

Анна Рыжкова ИА REGNUM Серафимо-Алексеевская часовня

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безлюдная улица Ленина

Анна Рыжкова ИА REGNUM Закрытый магазин на улице Ленина

Анна Рыжкова ИА REGNUM Закрытый органный зал Филармонии

В спальных микрорайонах Омска людей гораздо больше. Но это и не удивительно, ведь сходить за продуктами, купить лекарство и погулять с собакой не запрещено. Однако омичи не ограничиваются такими короткими вылазками. На улице можно встретить праздную молодежь, родителей с детьми всех возрастов и просто прогуливающихся людей.