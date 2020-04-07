Свердловская область находится на режиме самоизоляции граждан уже больше недели. Первые дни население смиренно сидело по домам. Но в прошедшие выходные, 4 и 5 апреля, население массово вышло на улицы — гулять.

Алексей Колчин ИА REGNUM Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых

Алексей Колчин ИА REGNUM Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых

Алексей Колчин ИА REGNUM Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых

Алексей Колчин ИА REGNUM Дворовый футбол

Алексей Колчин ИА REGNUM Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых

Свердловчане с удовольствием самоизолировались в парках, скверах, на детских площадках. Молодёжь гоняла мяч. И чем ближе лето, тем сложнее будет удержать людей дома.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка около Космоса

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка около Космоса

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка около Космоса

Алексей Колчин ИА REGNUM У Театра юного зрителя

Алексей Колчин ИА REGNUM Детская площадка недалеко от Космоса

Алексей Колчин ИА REGNUM Детская площадка недалеко от Космоса

Алексей Колчин ИА REGNUM Харитоновский парк

К тому же начинается сезон полевых работ, и дачники совсем не хотят остаться без традиционной картошки. В ряде регионов России власти уже разрешили людям ездить на свои дачные участки. Возможно, скоро такое добро получат и жители Свердловской области. Оно будет вполне логичным, ведь если живущие вместе члены одной семьи едут в своей машине, то коронавирус им не страшен. А от свежего чистого воздуха и от физической активности на своём дачном участке — одна сплошная польза.

Алексей Колчин ИА REGNUM На детской площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Сходка байкеров у Космоса