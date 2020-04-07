Свердловская область находится на режиме самоизоляции граждан уже больше недели. Первые дни население смиренно сидело по домам. Но в прошедшие выходные, 4 и 5 апреля, население массово вышло на улицы — гулять.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дворовый футбол
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около усадьбы Растаргуевых-Харитоновых

Свердловчане с удовольствием самоизолировались в парках, скверах, на детских площадках. Молодёжь гоняла мяч. И чем ближе лето, тем сложнее будет удержать людей дома.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Спортивная площадка около Космоса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спортивная площадка около Космоса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спортивная площадка около Космоса
Алексей Колчин ИА REGNUM
У Театра юного зрителя
Алексей Колчин ИА REGNUM
Детская площадка недалеко от Космоса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Детская площадка недалеко от Космоса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Харитоновский парк

К тому же начинается сезон полевых работ, и дачники совсем не хотят остаться без традиционной картошки. В ряде регионов России власти уже разрешили людям ездить на свои дачные участки. Возможно, скоро такое добро получат и жители Свердловской области. Оно будет вполне логичным, ведь если живущие вместе члены одной семьи едут в своей машине, то коронавирус им не страшен. А от свежего чистого воздуха и от физической активности на своём дачном участке — одна сплошная польза.

Алексей Колчин ИА REGNUM
На детской площадке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сходка байкеров у Космоса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сходка байкеров у Космоса