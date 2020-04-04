Фоторепортаж с места трагедии в Орехово-Зуево
4 апреля 2020
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В подмосковном городе Орехово-Зуево 4 апреля в одной из квартир пятиэтажного дома произошёл взрыв газовой колонки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в результате взрыва обрушились квартиры с пятого по третий этажи второго подъезда.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Жительница соседнего дома
Дарья Антонова ИА REGNUM
Взрывной волной в соседних домах выбило окна
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о 6 пострадавших и 2 погибших. Жильцов соседних подъездов эвакуировали, но уже сегодня в сопровождении спасателей они смогут забрать необходимые вещи и документы из своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Жительница соседнего дома
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сотрудник МЧС
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево