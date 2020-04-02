Москва без москвичей. Ещё неделю назад это казалось невозможным. Режим строжайшей самоизоляции введён в столице 28 марта, и в первые выходные немногие горожане последовали призыву сидеть дома, восприняв нерабочую неделю как каникулы.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Большая Дорогомиловская до карантина была одной из самых оживлённых улиц
Дарья Антонова ИА REGNUM
Манежная площадь
Дарья Антонова ИА REGNUM
Васильевский спуск
Дарья Антонова ИА REGNUM
Красная площадь во время карантина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полиция на Красной площади также призывает к самоизоляции
Дарья Антонова ИА REGNUM
Красная площадь
Дарья Антонова ИА REGNUM
Красная площадь во время карантина

Теперь же, спустя почти неделю, крупнейший мегаполис мира не узнать. На ранее оживлённых улицах теперь совсем редко можно встретить людей, всё чаще это работники сферы доставки, практически все в масках и перчатках. Закрыты все общественные места: парки, музеи, кафе, детские площадки. На улицах патрулируют сотрудники полиции и напоминают гражданам об обязательной самоизоляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Никольская улица
Дарья Антонова ИА REGNUM
Комсомольская площадь
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пустая Тверская улица
Дарья Антонова ИА REGNUM

Пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось более чем на 60%, в метро давки нет, дороги пустые.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Станция метро «Комсомольская» в час пик
Дарья Антонова ИА REGNUM
Безлюдный переход на станцию метро «Комсомольская»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Станция метро «Комсомольская»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Знаки, призывающие держать дистанцию
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вагоны метро теперь пустуют
Дарья Антонова ИА REGNUM
Знак «Держите дистанцию»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Московское метро в период карантина
Дарья Антонова ИА REGNUM
В московских автобусах призывают оставаться дома
Дарья Антонова ИА REGNUM
Автобус в Москве во время карантина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Станцию метро «Домодедовская» на время переименовали

Напомним, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Об этом 2 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Кутузовский проспект
Дарья Антонова ИА REGNUM
На московских улицах в основном можно увидеть курьерские службы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Доставка еды
Дарья Антонова ИА REGNUM
Доставка еды
Дарья Антонова ИА REGNUM
Большая Дорогомиловская улица
Дарья Антонова ИА REGNUM
Палатка с шаурмой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с пожилой женщиной
Дарья Антонова ИА REGNUM
Теперь можно встретить людей в защитных костюмах на улицах Москвы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дарья Антонова ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки, либо работают на вынос
Дарья Антонова ИА REGNUM
Детские площадки в Москве ограждены
Дарья Антонова ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки либо работают на вынос