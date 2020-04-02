Призрачный город: Москва в режиме самоизоляции
Москва без москвичей. Ещё неделю назад это казалось невозможным. Режим строжайшей самоизоляции введён в столице 28 марта, и в первые выходные немногие горожане последовали призыву сидеть дома, восприняв нерабочую неделю как каникулы.
Теперь же, спустя почти неделю, крупнейший мегаполис мира не узнать. На ранее оживлённых улицах теперь совсем редко можно встретить людей, всё чаще это работники сферы доставки, практически все в масках и перчатках. Закрыты все общественные места: парки, музеи, кафе, детские площадки. На улицах патрулируют сотрудники полиции и напоминают гражданам об обязательной самоизоляции.
Пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось более чем на 60%, в метро давки нет, дороги пустые.
Напомним, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Об этом 2 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам.