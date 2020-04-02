Москва без москвичей. Ещё неделю назад это казалось невозможным. Режим строжайшей самоизоляции введён в столице 28 марта, и в первые выходные немногие горожане последовали призыву сидеть дома, восприняв нерабочую неделю как каникулы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая Дорогомиловская до карантина была одной из самых оживлённых улиц

Дарья Антонова ИА REGNUM Манежная площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM Васильевский спуск

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь во время карантина

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на Красной площади также призывает к самоизоляции

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь во время карантина

Теперь же, спустя почти неделю, крупнейший мегаполис мира не узнать. На ранее оживлённых улицах теперь совсем редко можно встретить людей, всё чаще это работники сферы доставки, практически все в масках и перчатках. Закрыты все общественные места: парки, музеи, кафе, детские площадки. На улицах патрулируют сотрудники полиции и напоминают гражданам об обязательной самоизоляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица

Дарья Антонова ИА REGNUM Комсомольская площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM Тверская улица

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустая Тверская улица

Дарья Антонова ИА REGNUM

Пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось более чем на 60%, в метро давки нет, дороги пустые.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро «Комсомольская» в час пик

Дарья Антонова ИА REGNUM Безлюдный переход на станцию метро «Комсомольская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро «Комсомольская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Знаки, призывающие держать дистанцию

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагоны метро теперь пустуют

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак «Держите дистанцию»

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро в период карантина

Дарья Антонова ИА REGNUM В московских автобусах призывают оставаться дома

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус в Москве во время карантина

Дарья Антонова ИА REGNUM Станцию метро «Домодедовская» на время переименовали

Напомним, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Об этом 2 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кутузовский проспект

Дарья Антонова ИА REGNUM На московских улицах в основном можно увидеть курьерские службы

Дарья Антонова ИА REGNUM Доставка еды

Дарья Антонова ИА REGNUM Доставка еды

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая Дорогомиловская улица

Дарья Антонова ИА REGNUM Палатка с шаурмой

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с пожилой женщиной

Дарья Антонова ИА REGNUM Теперь можно встретить людей в защитных костюмах на улицах Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе перешли на режим доставки, либо работают на вынос

Дарья Антонова ИА REGNUM Детские площадки в Москве ограждены