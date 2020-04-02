Безлюдно и почти без машин: Белгород в режиме самоизоляции
2 апреля 2020
Пустынные, без пешеходов улицы, немногочисленные машины, свободные парковки — в Белгороде заметен режим самоизоляции. Большинство жителей соблюдают меры предосторожности и остаются дома.
ИА REGNUM
Проспект Ватутина
ИА REGNUM
Проспект Славы
ИА REGNUM
Улица Гостенская
Пересечь город за полчаса в часы пик теперь могут те автомобилисты Белгорода, которым по долгу работы нельзя оставаться дома. Загруженный обычно проспект Ватутина сейчас свободен в обе стороны. В многолюдном в любое время центре города лишь изредка встречаются пешеходы.
ИА REGNUM
Улица Попова
Власти говорят о спаде пассажиропотока в общественном транспорте на 70%, сокращены рейсы пригородных маршрутов и маршрутов, работающих по расписанию. Утром и вечером автобусы ходят с интервалом 25 минут, с 09:30 до 17:00 — 60 минут.