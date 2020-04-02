Пустынные, без пешеходов улицы, немногочисленные машины, свободные парковки — в Белгороде заметен режим самоизоляции. Большинство жителей соблюдают меры предосторожности и остаются дома.

ИА REGNUM Проспект Ватутина

ИА REGNUM Проспект Славы

ИА REGNUM Улица Гостенская

Пересечь город за полчаса в часы пик теперь могут те автомобилисты Белгорода, которым по долгу работы нельзя оставаться дома. Загруженный обычно проспект Ватутина сейчас свободен в обе стороны. В многолюдном в любое время центре города лишь изредка встречаются пешеходы.

ИА REGNUM Улица Попова

Власти говорят о спаде пассажиропотока в общественном транспорте на 70%, сокращены рейсы пригородных маршрутов и маршрутов, работающих по расписанию. Утром и вечером автобусы ходят с интервалом 25 минут, с 09:30 до 17:00 — 60 минут.