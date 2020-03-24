Лаборатория свердловского областного Центра гигиены и эпидемиологии — единственная на Среднем Урале, которая делает исследования на коронавирус. Находится она в Екатеринбурге.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

24 марта двери учреждения широко открылись для журналистов. Представители СМИ смогли лично увидеть процесс передачи биологического материала, работу лаборанта и т.д. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.