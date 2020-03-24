Мэрия Екатеринбурга открыла журналистам свой архив, в котором сейчас хранятся уникальные документы периода Великой Отечественной войны. Здесь находятся материалы о тыловой жизни Свердловска, который, как и вся страна, жил под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы».

Алексей Колчин ИА REGNUM Архив админинстрации города Екатеринбурга

Так, в архиве представлена Книга почёта, в которой описаны трудовые подвиги сотрудников предприятий. Также представители СМИ увидели списки жителей Ленинграда, эвакуированных вместе со своими предприятиями, и документы о работе городского Совета.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дезинфекция рук

Алексей Колчин ИА REGNUM При входе в админинстрацию города измеряют температуру у входящих

Также в архиве хранится список выпускников нынешней гимназии №9 1941 года. Среди них и те, кто погиб на фронте. Также журналисты прикоснулись к пионерскому галстуку, который передала отделу по делам архивов почётный гражданин Екатеринбурга Лидия Худякова. На нём имеются автографы соратников легендарного разведчика Николая Кузнецова, которые были сделаны в 1970-х годах на встрече его памяти.

Алексей Колчин ИА REGNUM Документы времен Великой Отечественной войны в архиве администрации города Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Документы времён Великой Отечественной войны в архиве администрации города Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Документы времен Великой Отечественной войны в архиве администрации города Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Книга почёта всесоюзного социалистического соревнования

Алексей Колчин ИА REGNUM Книга почёта всесоюзного социалистического соревнования

Алексей Колчин ИА REGNUM Документы времён Великой Отечественной войны в архиве администрации города Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Книга почета всесоюзного социалистического соревнования

Алексей Колчин ИА REGNUM Книга почёта всесоюзного социалистического соревнования

Особый интерес представляет бумага, на которой были напечатаны документы. Из-за жёсткой экономии это сделал на кальке и на обоях. А приказы городского Трамвайно-троллейбусного управления в 1945 году были изданы на трофейных немецких картах Советского Союза. А часть документов и вовсе были выполнены химическим карандашом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Приказы Трамвайно-троллейбусного управления за 1945 год выпущенына трофейных немецких картах

Алексей Колчин ИА REGNUM Приказы Трамвайно-троллейбусного управления за 1945 год выпущенына трофейных немецких картах

Алексей Колчин ИА REGNUM Сканирование документов

Документы архива оцифровывают. Часть уже выложена на официальном портале города.