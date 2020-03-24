Архив времён военного Свердловска: фоторепортаж
Мэрия Екатеринбурга открыла журналистам свой архив, в котором сейчас хранятся уникальные документы периода Великой Отечественной войны. Здесь находятся материалы о тыловой жизни Свердловска, который, как и вся страна, жил под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы».
Так, в архиве представлена Книга почёта, в которой описаны трудовые подвиги сотрудников предприятий. Также представители СМИ увидели списки жителей Ленинграда, эвакуированных вместе со своими предприятиями, и документы о работе городского Совета.
Также в архиве хранится список выпускников нынешней гимназии №9 1941 года. Среди них и те, кто погиб на фронте. Также журналисты прикоснулись к пионерскому галстуку, который передала отделу по делам архивов почётный гражданин Екатеринбурга Лидия Худякова. На нём имеются автографы соратников легендарного разведчика Николая Кузнецова, которые были сделаны в 1970-х годах на встрече его памяти.
Особый интерес представляет бумага, на которой были напечатаны документы. Из-за жёсткой экономии это сделал на кальке и на обоях. А приказы городского Трамвайно-троллейбусного управления в 1945 году были изданы на трофейных немецких картах Советского Союза. А часть документов и вовсе были выполнены химическим карандашом.
Документы архива оцифровывают. Часть уже выложена на официальном портале города.