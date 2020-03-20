Эта история про учителя физики знаменитого Петербургского физико-математического лицея, признанного лучшей школой России. Там учились такие известные люди, как Григорий Перельман, Алиса Фрейндлих, Борис Гребенщиков.
Александр Яковлевич ждёт трамвай на остановке
Александр Яковлевич Фих родился в Ленинграде. В этом году ему исполнится 83 года. Физику преподает 60 лет, из них 54 года в 239-й школе, где работает до сих пор.
Александр Яковлевич ведёт урок в 239 школе
Александр Яковлевич ведёт урок в 239 школе
Александр Яковлевич ведёт урок в 239 школе
Александр Яковлевич сделал многое для того, чтобы кабинеты и лаборатории физики соответствовали высоким требованиям современной науки.
Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы
Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы
Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы
Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы
Прежде он вел активный образ жизни, регулярно выезжал в походы со своими классами, как в Ленинградскую область, так и в далекие места, куда приходилось добираться на поезде. Например, ходили в поход вдоль реки Мрассу Кемеровской области, сплавлялись на плотах, жили в палатках.
Александр Яковлевич после уроков идёт домой
Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года
Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года
Сам Александр Яковлевич имеет прекрасное чувство юмора, у него отличная память, он помнит всех своих учеников по именам и фамилиям, помнит все их истории в мельчайших подробностях. Особенно интересны рассказы про походы, ведь в них Александр Яковлевич со своими учениками провел немало времени!
Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года в кабинете физики 239 школы
Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года идёт отмечать вечер встречи
«Когда я кончил школу, у меня было совершенно жуткое увлечение — это море. Я хотел стать морским офицером и мечтал только об этом, ну — пацан. Тем более, что в последние годы этой своей учебы я проводил каникулы на Азовском море, и меня радовала именно морская обстановка. Причем в любую погоду: и в полный штиль, и когда жуткие волны — все равно. Мне казалось, что я нахожусь в какой-то своей среде. Я решил, что я буду моряком. Ну я и поперся со своим аттестатом в Военно-морское училище им Дзержинского. Я прохожу, за мной бежит мичман, меня остановил, и говорит: «Молодой человек, не тратьте время, вас все равно туда не примут, пятый пункт». Пятый пункт в паспорте в советское время — это была национальность. В военные училища, да и не только в военные, в университеты, да много куда, людей с моей национальностью (прим. ред. — еврей) не принимали. Всё, я ушел».
Александр Яковлевич в петербургском метро
«Если говорить о моём увлечении именно физикой, получилось так: в восьмом классе я учился в ужасной школе, подбор учителей был просто кошмарный, единственный приличный учитель был физик. А тут еще у меня получилась такая семейная коллизия — моя мама поступила на заочное отделение в коммерческий институт. На первом курсе института нужно было изучить всю программу по физике и математике за среднюю школу. И я вынужден был в физике и математике, прежде чем ей что-то объяснять, сам разобраться. И нарешать все задачи, которые им там полагалось решать. И, короче говоря, уже в конце 8 класса имел по математике и по физике все пятёрки. Освоился.
Александр Яковлевич ведёт урок физики
Александр Яковлевич ведёт урок физики
У нас была коммунальная квартира, рядом в комнате жили молодые ребята — муж и жена, сотрудники института Лесгафта. Женщина, Лида, сначала взялась маме помогать физику освоить, потом она позвала меня и говорит: «Шурик, давай я лучше тебе объясню, а ты маме». Так мы и делали. Поэтому я научился преподавать физику».
Александр Яковлевич в кабинете физики
«Я пошел в педагогический на математику, были институты Герцена и Покровского. Когда поступал, написал экзамены на «пять» — и математику и физику. Без проблем меня взяли. А потом подошел ко мне дядька какой-то молодой, симпатичный и говорит: «У нас нет отдельно математического факультета, отдельно физического, у нас есть один факультет физико-математический, но в нем два отделения, физическое и математическое. Так я все-таки вам предлагаю перейти на физическое, а не оставаться на математическом, поскольку математика — это скучно, а физика — это приборы». Я вспомнил Лиду, как она у меня на глазах собрала первый в своей жизни цветной телевизор. Ну вот так я пришел в физики».
Александр Яковлевич в лаборантской
Выдвижной стол для лабораторных работ