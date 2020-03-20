Эта история про учителя физики знаменитого Петербургского физико-математического лицея, признанного лучшей школой России. Там учились такие известные люди, как Григорий Перельман, Алиса Фрейндлих, Борис Гребенщиков.

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич ждёт трамвай на остановке

Александр Яковлевич Фих родился в Ленинграде. В этом году ему исполнится 83 года. Физику преподает 60 лет, из них 54 года в 239-й школе, где работает до сих пор.

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич ведёт урок в 239 школе

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич ведёт урок в 239 школе

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич ведёт урок в 239 школе

Александр Яковлевич сделал многое для того, чтобы кабинеты и лаборатории физики соответствовали высоким требованиям современной науки.

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич проверяет лабораторные работы и рассказывает про приборы

Прежде он вел активный образ жизни, регулярно выезжал в походы со своими классами, как в Ленинградскую область, так и в далекие места, куда приходилось добираться на поезде. Например, ходили в поход вдоль реки Мрассу Кемеровской области, сплавлялись на плотах, жили в палатках.

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич после уроков идёт домой

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года

Сам Александр Яковлевич имеет прекрасное чувство юмора, у него отличная память, он помнит всех своих учеников по именам и фамилиям, помнит все их истории в мельчайших подробностях. Особенно интересны рассказы про походы, ведь в них Александр Яковлевич со своими учениками провел немало времени!

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года в кабинете физики 239 школы

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич с выпускниками 1979 года идёт отмечать вечер встречи

Как Александр Яковлевич хотел стать моряком

«Когда я кончил школу, у меня было совершенно жуткое увлечение — это море. Я хотел стать морским офицером и мечтал только об этом, ну — пацан. Тем более, что в последние годы этой своей учебы я проводил каникулы на Азовском море, и меня радовала именно морская обстановка. Причем в любую погоду: и в полный штиль, и когда жуткие волны — все равно. Мне казалось, что я нахожусь в какой-то своей среде. Я решил, что я буду моряком. Ну я и поперся со своим аттестатом в Военно-морское училище им Дзержинского. Я прохожу, за мной бежит мичман, меня остановил, и говорит: «Молодой человек, не тратьте время, вас все равно туда не примут, пятый пункт» . Пятый пункт в паспорте в советское время — это была национальность. В военные училища, да и не только в военные, в университеты, да много куда, людей с моей национальностью (прим. ред. — еврей) не принимали. Всё, я ушел».

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич в петербургском метро

Как Александр Яковлевич научился преподавать

«Если говорить о моём увлечении именно физикой, получилось так: в восьмом классе я учился в ужасной школе, подбор учителей был просто кошмарный, единственный приличный учитель был физик. А тут еще у меня получилась такая семейная коллизия — моя мама поступила на заочное отделение в коммерческий институт. На первом курсе института нужно было изучить всю программу по физике и математике за среднюю школу. И я вынужден был в физике и математике, прежде чем ей что-то объяснять, сам разобраться. И нарешать все задачи, которые им там полагалось решать. И, короче говоря, уже в конце 8 класса имел по математике и по физике все пятёрки. Освоился.

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич ведёт урок физики

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич ведёт урок физики

У нас была коммунальная квартира, рядом в комнате жили молодые ребята — муж и жена, сотрудники института Лесгафта. Женщина, Лида, сначала взялась маме помогать физику освоить, потом она позвала меня и говорит: «Шурик, давай я лучше тебе объясню, а ты маме» . Так мы и делали. Поэтому я научился преподавать физику».

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич в кабинете физики

Как Александр Яковлевич поступил в педагогический институт

«Я пошел в педагогический на математику, были институты Герцена и Покровского. Когда поступал, написал экзамены на «пять» — и математику и физику. Без проблем меня взяли. А потом подошел ко мне дядька какой-то молодой, симпатичный и говорит: « У нас нет отдельно математического факультета, отдельно физического, у нас есть один факультет физико-математический, но в нем два отделения, физическое и математическое. Так я все-таки вам предлагаю перейти на физическое, а не оставаться на математическом, поскольку математика — это скучно, а физика — это приборы» . Я вспомнил Лиду, как она у меня на глазах собрала первый в своей жизни цветной телевизор. Ну вот так я пришел в физики».

Юлия Дьякова ИА REGNUM Александр Яковлевич в лаборантской

Юлия Дьякова ИА REGNUM Выдвижной стол для лабораторных работ

Александр Яковлевич о своем учителе физики