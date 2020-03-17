Впервые я побывал в Казани сравнительно недавно — в 2015 году. Стояло жаркое лето, город блестел новизной после Универсиады и Тысячелетия.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Вид на Казань в сторону озера Кабан с колокольни Богоявленского собора

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Типичный вечерний свет летом и осенью в центре города

Казань — действительно третья столица России, и это не просто бренд. Уж очень впечатления отличаются от других провинциальных городов — где жить по-своему интересно и хорошо, но условия всё-таки, скажем так, постсоветские.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Запретная зона

Но этот город пускает пыль в глаза. Сначала очаровывает, потом может поставить в тупик. Под тонким слоем новодельного гламура и псевдоевропейской респектабельности бьет ключом настоящая, грубая, непричесанная жизнь. В конце концов, еще недавно Казань была одной из столиц России в другом смысле — криминальном.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Манекены на заброшенной фабрике купца Алафузова, которая становится модным лофтом

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Платья для Никаха (свадебной церемонии) в магазине мусульманской одежды

Но секрет не в бандитской романтике, которая мне никогда не нравилась. Здесь другое: третья столица России строится, в прямом смысле, на болоте (правый берег реки Казанки). Как некогда Петербург — только триста лет спустя. На платформе абсолютно нестоличной и даже деревенской ментальности, поливаемой нефтяными деньгами, растет чудо-город будущего. Столица государства в государстве.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Вид на Казань и улицу Баумана с колокольни Богоявленского собора

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Напротив ТЦ «Кольцо»

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM «Джоконда» на туристической улице Баумана

И место не простое: здесь когда-то были Булгария с Хазарией, которые в разы древнее Москвы и всей славянской России.

На картах средневековых арабских географов Каспий находился в центре мира. А значит, впадающая в него река Итиль (Кама и Волга как ее продолжение) вела к этому центру и его питала. Европа была еще молодой и глупой, когда в Азии рождались и умирали великие царства, передовые идеи. Хоть Поволжье и лежало на периферии тех событий, но не так уж далеко.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Вид на Казань с другого берега Волги

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Волга

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Мусульманский кулон-полумесяц и трава «бабушкины волосы» («эби чеч»)

Волга — и всё что вокруг нее — была в Средние века для русских, которые по духу европейцы, не только «осью зла», но и центром чужой силы, оплотом богатства и роскоши. Именно здесь творилась история, поэтому Москва так и стремилась завоевать Казань, сделать это древнее место своим. Когда войны отгремели, Поволжье стало провинцией, не оказывающей большого влияния на мировую историю. Местные, в большинстве, давно забыли свое происхождение. Но закон сохранения энергии никто не отменял — и ментально это место осталось границей между Европой и Азией.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Напротив ТЦ «Кольцо»

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Карусель на пешеходной набережной р. Казанки

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Типичная казанская витрина. То ли русская, то ли татарская «девушка»

На самом деле, всегда чувствуется, когда земля давно обжита. Например, легко ощутить, что Москва гораздо старше Петербурга, а Стамбул вообще бесконечно древний. Наверное, академик Вернадский был прав, говоря о ноосфере. Мы уходим, но что-то от нас остается, и это не только наши дети, но и что-то ещё.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Смотровая площадка в казанском Кремле

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Товары в магазине мусульманской одежды

Идея снимать именно в Казани фотоисторию про «Восток — Запад» пришла благодаря случаю. В конце декабря 2018-го я несколько дней жил в очень неплохом хостеле в центре Казани. Довольно много общался с хозяевами этого места, даже довелось лепить вместе пельмени: это татарская традиция — собираться семьей или большой компанией перед Новым годом и лепить пельмени. Такой восточный тимбилдинг. И вот, хозяйка говорит: «Я бы не хотела, чтобы моя внучка вышла за русского. Запрещать не буду, но не одобрю».

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Юля и Искандер, русская и татарин, студенты

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ночная Казань

У русских такого отношения к татарам и вообще другим народам нет. А я к тому же человек свободных и либеральных взглядов. Поэтому, естественно, стал расспрашивать, почему так. И пришел к выводу, что татары, возможно, потому так хорошо и живут, что берегут свою культуру — и то, что может показаться средневековой дикостью, имеет логическое обоснование и в общем-то благие цели.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Камила, татарская девушка из Нижнекамска. Учится в Казани на стоматолога и планирует открыть свой бизнес. Говорит, что выйдет замуж только за мусульманина

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Традиционные татарские туфли

Пообщавшись с татарами, я удивился их внутреннему стержню и самодисциплине. Сами они объясняют всё исламом. Получается, что культурные коды и религия удивительным образом сильнее крови. Но так ли это на самом деле?

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM В Старо-Татарской слободе

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Йолдыз (слева) и Алина, подруги, в туалете одного из известных городских кафе. Это одно из популярнейших мест для фотосессий

Действительно, мечетей и женских платков в Казани хватает. Но я не заметил у местной молодежи интереса к религии и вообще духовной жизни, — возможно, это не принято показывать. Ребята и девчонки тянутся к клубной культуре, рэпу и прочим фишкам из западного ютьюба и американских фильмов. Конечно, есть и мусульмане, которые живут духовной жизнью и соблюдают догмы. Но эти люди довольно либеральны во взглядах.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Тёма, рэпер. На балконе лестничной площадки своего дома в спальном районе

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Римма, учится в КФУ на рекламе, тусовщица и знаток местных баров, мастер мейк-апа

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Лиля, девушка из Альметьевска, нефтяной столицы Казани. Работает в Казани на вертолетном заводе и учится в модельной школе

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ирек, спортсмен, рэпер. Один из немногих, кто читает в Казани хип-хоп на английском

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ирек, спортсмен, рэпер. Один из немногих, кто читает в Казани хип-хоп на английском

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Мария и Ансар, русская и татарин

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Никита и Аэлита, русский и татарка. Оба приехали в Казань из поселков. Почти семь лет вместе

Казань — очень материальный город, но это внешность. Контекст глубже. В каких условиях родились и выросли эти ребята, что приобретение пары крутых кроссов и походы по тусовкам дают им жизненный импульс? Не всегда это понятно из снимков, тем более что люди здесь любят позировать и редко показывают себя настоящими. Но таковы их правила жизни. Я решил, что для начала буду фотографировать только молодых парней и девчонок — именно эти люди создадут будущее Казани и Татарстана.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Юля и Искандер, русская и татарин, студенты

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Зарина и Дима, русский и татарка. Учились в Казани, живут в Верхнем Услоне (через Волгу на пароме)

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Никита и Аэлита, русский и татарка. Оба приехали в Казань из поселков. Почти семь лет вместе

Казань — красивое место, расцветающее с каждым годом всё больше. «Я люблю Татарстан», — говорят многие местные. Но для кого-то это город потерянных надежд, многие хотят уехать, называют Казань «пародией на Москву» — что не лишено справедливости. Здесь люди тоже очень любят деньги, внешний лоск и соответствие «высоким требованиям». Но в Казани просто меньше денег, чем в столице, и связанные с богатством амбиции здесь не так просто реализовать.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Руки Камилы, татарской девушки из Нижнекамска

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Руки Камилы, татарской девушки из Нижнекамска

Я пока не понял, что же такое Казань: Европа или Азия. Для меня это важно, потому что Казань — это просто символ. Вопрос на самом деле глубже: что такое Россия?

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Волга

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Набережная озера Кабан