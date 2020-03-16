В Ленинградской области проводится дезинфекция всего общественного транспорта в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, вызываемой новым видом коронавируса COVID-2019.

Дарья Драй ИА REGNUM Антибактериальная обработка салона автобуса

Правительство региона обратилось в транспортные компании, чтобы они организовали за обработкой транспортных средств, которые курсируют по Ленинградской области. Такая работа началась с 15 марта.

Фотокорреспондент ИА REGNUM в понедельник, 16 марта, в парке компании «Питеравто» на Шоссе Революции в Петербурге наблюдал за тем, как ведутся работы по дезинфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в общественном траспорте

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса в защитной маске

Была продемонстрирована антивирусная и антибактериальная обработка автобусов с использованием специальных препаратов.

Дарья Драй ИА REGNUM Препараты, используемые в актиюактериальной обработке

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса в защитной маске

Напомним, постановлением правительства Ленинградской области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в местах массового скопления людей и перевозку железнодорожным, автомобильным транспортом, просят регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

Весь общественный и коммерческий транспорт не только будет ежедневно мыться, но и дезинфицироваться.