В Подмосковье вернулась зима: фоторепортаж
15 марта 2020
В Подмосковье из-за порывистого ветра до вечера 18 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также до утра 17 марта объявлено предупреждение в связи с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Тем временем обрушившийся на Подмосковье снегопад позволил жителям насладиться зимними забавами, передает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Почки на деревьях
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Почки на ветках распустились
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорога искрится ледяным покровом
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Почки на деревьях уже распустились
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сухоцветы под снегом
В ночь на 16 марта температура воздуха в регионе опустится до 9 градусов ниже нуля, а 17 марта — до минус 1. В дневное время будет существенно теплее: воздух прогреется до 2−5 градусов. Ожидается, что к 18 марта в Подмосковье вновь установится теплая весенняя погода, но местами сохранятся небольшие осадки.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Листочки распускаются в лучах весеннего Солнца