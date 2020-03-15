В Подмосковье из-за порывистого ветра до вечера 18 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также до утра 17 марта объявлено предупреждение в связи с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Тем временем обрушившийся на Подмосковье снегопад позволил жителям насладиться зимними забавами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почки на деревьях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почки на ветках распустились

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога искрится ледяным покровом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почки на деревьях уже распустились

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сухоцветы под снегом

В ночь на 16 марта температура воздуха в регионе опустится до 9 градусов ниже нуля, а 17 марта — до минус 1. В дневное время будет существенно теплее: воздух прогреется до 2−5 градусов. Ожидается, что к 18 марта в Подмосковье вновь установится теплая весенняя погода, но местами сохранятся небольшие осадки.