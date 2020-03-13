В Государственном Центральном Музее Кино состоялось открытие выставки «Федерико Феллини: 100». Подробности о проекте в материале ИА REGNUM.

С приветственным словом на церемонии открытия выступили министр-советник, заместитель главы итальянской дипломатической миссии Гуидо де Санктис, а также директор Института итальянской культуры в Москве Луиджина Педди.

Посол Италии поблагодарил всех сочувствующих Италии людей из-за ситуации, сложившейся в стране в связи с коронавирусом.

«Незнакомые люди присылают письма солидарности. Когда поддерживают, то все намного легче. Надеемся, что мы скоро выйдем из этой ситуации», — сказал посол Итальянской Республики. Он также поблагодарил всех организаторов юбилейной выставки Федерико Филлини в Москве.

«Филлини прервал тенденцию неореализма 50−60-х годов. С одной стороны он собрал все наследство прошлого, а с другой он дал нам всем возможность мечтать», — отметила на открытии выставки Луиджини Педди.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеообращение племянницы режиссера Франческо Фаббри Феллини

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Федерико Феллини:100»

Одним из кураторов выставки стала племянница мастера, Франческа Фаббри Феллини, которая в связи с ограничением передвижения для граждан Италии не смогла лично присутствовать на открытии. В формате видеообращения она выразила благодарность за возможность организации выставки в Музее Кино, а также отметила особую связь, соединяющую Россию и искусство Федерико Феллини. Франческа подчеркнула важность взаимообмена между русскими и итальянскими культурами, что в условиях эпидемии имеет особую ценность для наших стран.

На выставке представлены фотографии, рисунки, постеры и экспонаты, использовавшийся на съемках шедевров Феллини.

Выставка продлится с 13 марта до 14 апреля 2020 года. Вход на экспозицию строго с 18 лет .