В Москве предпринимаются все необходимые меры для нераспространения в городе заболеваемости коронавирусом. Об этом 12 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении колл-центра по профилактике коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Со всего мира поступают тревожные новости о коронавирусе. Мы в Москве предпринимаем все необходимые меры, чтобы инфекция не распространялась. Введены определенные ограничительные меры», — сказал Собянин.

По его словам, наибольшие усилия властей в этом вопросе направлены на работу с «группой риска» — гражданами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией.

«Таких граждан мы предупредили что не менее 14 дней они должны находиться на домашнем карантине. При необходимости им выдают больничные листы», — отметил мэр Москвы.