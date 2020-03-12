В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Ретивый»
Новейший корвет «Ретивый» спущен на воду в четверг, 12 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь», передает корреспондент ИА REGNUM. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.
Пятый по счету корвет проекта 20 380, разработанный ЦМКБ «Алмаз», оснащен по последнему слову техники радиолокационным, артиллерийским, ракетным и противолодочным комплексами. Кроме того, на нём оборудована площадка для размещения вертолета К-27, что стало новацией для корабля такого небольшого водоизмещения.
А благодаря использованию композитных материалов, встроенного ракетного вооружения и антенных постов у корветов этого типа значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
С торжественным словом перед судостроителями выступил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, который сообщил, что на сегодняшний день портфель заказов загрузит петербургское предприятие на ближайшие 10 лет.
В свою очередь главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов отметил, что «Ретивый» будет сдан флоту в установленные сроки
«Корабли данного проекта показали себя как пахари моря, образцы боевой устойчивости и надежности. Серия хорошая, а слово «надежность» заложено в самом названии серии», — подчеркнул он.
Как отметил глава «Северной верфи» Игорь Пономарев, после спуска корабль будет отбуксирован к достроечной набережной, где рабочие продолжат его строительство. Так, на корвете затянут кабельные трассы, оборудуют помещения под вселение экипажа, установят системы связи, навигации и вооружения.
«Начало швартовых испытаний запланировано на конец года», — добавил Пономарев.
ПАО «Северная верфь» строит для Министерства обороны РФ для Черноморского флота. В 2004—2014 года верфи передали на военную службу в Балтийском море четыре корвета данной серии: «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий».