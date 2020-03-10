«Если его не заберу — жить дальше не смогу»: школа любви и терпения
Это история про маму и сына — про то, что счастливым можно быть, несмотря на обстоятельства, проблемы, сложности и болезни.
Впервые Наташа увидела двухлетнего Антона в доме ребенка небольшого городка, куда приехала как волонтер.
Антон родился недоношенным, с неврологическими сложностями, непроходимостью слезных каналов, неизлечимой болезнью рук (он не может развернуть ладони вверх).
После того как Наташа стала приемной мамой Антона — она занялась его здоровьем. Были сделаны операции на руках, проведено множество реабилитационных курсов.
Сейчас Антону 14 лет. Остались проблемы с руками, но Антон научился с этим жить, по-своему держит ручку и ложку. Последний год произошел «откат» речевого развития. Наташа переживает из-за проблем с речью, но что с этим делать — непонятно. Антон проходил обследование в разных больницах, но проблемы с речью остались.
Однако проблемы со здоровьем не мешают Антону хорошо учиться, замечательно рисовать, заниматься иконописью. Он написал уже 5 икон. Самую первую его работу продали на выставке иконописной студии «Журавли», а полученные от продажи деньги Антон отдал маме на лечение — Наташа тогда тяжело болела. Одну из икон он подарил тяжело больному мальчику. Антон очень отзывчивый.
Иконописи, по примеру сына, стала учиться и Наташа. А еще Наташа учится у Антона терпению, которого ей самой порой не хватает.
Еще Антон с удовольствием помогает Наташе в домашних делах. У него есть уже свой небольшой ящик с инструментами. И он всегда рад починить что-то дома.
Наташа старается использовать любую возможность для обучения и развития Антона. Они ездят на занятия по всей Москве. Так Наташа хочет найти то, что Антону будет действительно интересно.
Мне было важно сфотографировать Антона в домашней обстановке, и мы поехали на дачу. Это было мероприятие на целый день. По дороге заехали на прогулку в монастырь.
На даче Антон и Наташа давно не были: сначала были проблемы в Москве с оформлением пенсии Антона и с его очередной госпитализацией, потом им дали путевку на море и они уехали в Крым. За это время на даче уже созрел урожай. Наташа и Антон пробовали созревший барбарис, крыжовник, проверяли, не сгнил ли чеснок. Антон провел мне экскурсию по дому и по участку, рассказал, где у них что растет. Ему явно нравилась роль экскурсовода. Еще он много рассказывал про поездку в Крым — что он видел и как ему нравится плавать в море.
Я с большим удовольствием провела день с Наташей и Антоном — с ними тепло и уютно. Страшно представить, что когда-то Наташа могла проявить меньше упорства и твердости, и Антон остался бы в детском доме. И у него не было бы мамы, которая всеми силами старается решить его проблемы со здоровьем. Которая ищет для него новые возможности. А у Наташи бы не было сына, у которого она научилась терпению, выдержке. Успехам которого она сейчас радуется и гордится.