Это история про маму и сына — про то, что счастливым можно быть, несмотря на обстоятельства, проблемы, сложности и болезни.

Впервые Наташа увидела двухлетнего Антона в доме ребенка небольшого городка, куда приехала как волонтер.

«Антон был самым маленьким и слабым, весил меньше 7 килограмм. Когда я взяла его на руки — он затаился, его там редко брали на руки. А когда он расплакался — он не издал ни звука. Антон плакал абсолютно беззвучно. И я поняла, что если не заберу его — жить дальше не смогу».

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон катается на санках с горки

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон и Наташа на прогулке

Антон родился недоношенным, с неврологическими сложностями, непроходимостью слезных каналов, неизлечимой болезнью рук (он не может развернуть ладони вверх).

«Никто не понял, почему я хочу его забрать, долго отговаривали, рассказывали про сложности воспитания ребенка с такими заболеваниями».

После того как Наташа стала приемной мамой Антона — она занялась его здоровьем. Были сделаны операции на руках, проведено множество реабилитационных курсов.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон в парке на прогулке

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Занятие в горнолыжной школе

Юлия Кораблёва ИА REGNUM На занятиях в горнолыжной школе помогают волонтеры

Сейчас Антону 14 лет. Остались проблемы с руками, но Антон научился с этим жить, по-своему держит ручку и ложку. Последний год произошел «откат» речевого развития. Наташа переживает из-за проблем с речью, но что с этим делать — непонятно. Антон проходил обследование в разных больницах, но проблемы с речью остались.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Чаепитие после занятия

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон и Наташа в икнописной студии «Журавли»

Однако проблемы со здоровьем не мешают Антону хорошо учиться, замечательно рисовать, заниматься иконописью. Он написал уже 5 икон. Самую первую его работу продали на выставке иконописной студии «Журавли», а полученные от продажи деньги Антон отдал маме на лечение — Наташа тогда тяжело болела. Одну из икон он подарил тяжело больному мальчику. Антон очень отзывчивый.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон на занятии по иконописи в студии «Журавли»

Иконописи, по примеру сына, стала учиться и Наташа. А еще Наташа учится у Антона терпению, которого ей самой порой не хватает.

«Антон — очень талантливый! Я им горжусь! И хотела бы, чтобы его иконы увидели те, кто отговаривал меня когда-то забирать его из дома ребенка.»

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон на занятии по иконописи в студии «Журавли»

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон на мастер-классе по живописи

Еще Антон с удовольствием помогает Наташе в домашних делах. У него есть уже свой небольшой ящик с инструментами. И он всегда рад починить что-то дома.

Наташа старается использовать любую возможность для обучения и развития Антона. Они ездят на занятия по всей Москве. Так Наташа хочет найти то, что Антону будет действительно интересно.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон в больнице

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон на занятии в реабилитационном центре

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Реабилитационное занятие в больнице

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон в бассейне больницы

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон и Наташа на образовательной выставке

Мне было важно сфотографировать Антона в домашней обстановке, и мы поехали на дачу. Это было мероприятие на целый день. По дороге заехали на прогулку в монастырь.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Освящение куличей накануне Пасхи

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон накануне Пасхи

На даче Антон и Наташа давно не были: сначала были проблемы в Москве с оформлением пенсии Антона и с его очередной госпитализацией, потом им дали путевку на море и они уехали в Крым. За это время на даче уже созрел урожай. Наташа и Антон пробовали созревший барбарис, крыжовник, проверяли, не сгнил ли чеснок. Антон провел мне экскурсию по дому и по участку, рассказал, где у них что растет. Ему явно нравилась роль экскурсовода. Еще он много рассказывал про поездку в Крым — что он видел и как ему нравится плавать в море.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон на даче

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон и Наташа на прогулке

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон и Наташа на даче

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Антон и Наташа проверяют урожай на даче

Я с большим удовольствием провела день с Наташей и Антоном — с ними тепло и уютно. Страшно представить, что когда-то Наташа могла проявить меньше упорства и твердости, и Антон остался бы в детском доме. И у него не было бы мамы, которая всеми силами старается решить его проблемы со здоровьем. Которая ищет для него новые возможности. А у Наташи бы не было сына, у которого она научилась терпению, выдержке. Успехам которого она сейчас радуется и гордится.