В Петербурге женщинам-автомобилистам и женщинам-пешеходам дарят цветы в честь главного весеннего праздника. Поздравления с Международным женским днем организовали сотрудники госавтоинспекции и волонтёры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Розы от ДПС
Дарья Драй ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта

«Цветочные патрули» организовали сотрудники ГИБДД на улицы Санкт-Петербурга в разных местах города. Они аккуратно, не создавая угрозу безопасности дорожного движения, останавливают автомобили, за рулем которых находятся женщины, и вручают им цветы и полезные подарки.

Дарья Драй ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Цветы в багажнике госавтоинспекции для женщин-автомоболисты
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта

За работой одного из таких патрулей, организованную в Дворцовом проезде, понаблюдал фотокорреспондент агентства.

Одновременно в Петербурге проходила акция «Вам, любимые», посвященная 8 марта.

В аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале волонтеры поздравляют встреченных ими женщин с Международным женским днем и вручают им праздничные букеты. Всего в ходе акции будет подарено более двух тысяч тюльпанов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Тюльпаны
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Дарья Драй ИА REGNUM
Проводник поезда с тюльаном
Дарья Драй ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй ИА REGNUM
Тюльпаны

Добавим, что по всей России сегодня проходит интернет-флешмоб #Вамлюбимые. Мужчины размещают видеоролики на личных страницах в социальных сетях с хештегом акции #Вамлюбимые.