В Петербурге поздравляют женщин на дорогах, в аэропорту и на вокзале — фото
В Петербурге женщинам-автомобилистам и женщинам-пешеходам дарят цветы в честь главного весеннего праздника. Поздравления с Международным женским днем организовали сотрудники госавтоинспекции и волонтёры, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Цветочные патрули» организовали сотрудники ГИБДД на улицы Санкт-Петербурга в разных местах города. Они аккуратно, не создавая угрозу безопасности дорожного движения, останавливают автомобили, за рулем которых находятся женщины, и вручают им цветы и полезные подарки.
За работой одного из таких патрулей, организованную в Дворцовом проезде, понаблюдал фотокорреспондент агентства.
Одновременно в Петербурге проходила акция «Вам, любимые», посвященная 8 марта.
В аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале волонтеры поздравляют встреченных ими женщин с Международным женским днем и вручают им праздничные букеты. Всего в ходе акции будет подарено более двух тысяч тюльпанов.
Добавим, что по всей России сегодня проходит интернет-флешмоб #Вамлюбимые. Мужчины размещают видеоролики на личных страницах в социальных сетях с хештегом акции #Вамлюбимые.