В Петербурге женщинам-автомобилистам и женщинам-пешеходам дарят цветы в честь главного весеннего праздника. Поздравления с Международным женским днем организовали сотрудники госавтоинспекции и волонтёры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Розы от ДПС

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта

«Цветочные патрули» организовали сотрудники ГИБДД на улицы Санкт-Петербурга в разных местах города. Они аккуратно, не создавая угрозу безопасности дорожного движения, останавливают автомобили, за рулем которых находятся женщины, и вручают им цветы и полезные подарки.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы в багажнике госавтоинспекции для женщин-автомоболисты

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта

За работой одного из таких патрулей, организованную в Дворцовом проезде, понаблюдал фотокорреспондент агентства.

Одновременно в Петербурге проходила акция «Вам, любимые», посвященная 8 марта.

В аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале волонтеры поздравляют встреченных ими женщин с Международным женским днем и вручают им праздничные букеты. Всего в ходе акции будет подарено более двух тысяч тюльпанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Тюльпаны

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Вам, любимые на Московском вокзале

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Вам, любимые на Московском вокзале

Дарья Драй ИА REGNUM Проводник поезда с тюльаном

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала

Дарья Драй ИА REGNUM Тюльпаны

Добавим, что по всей России сегодня проходит интернет-флешмоб #Вамлюбимые. Мужчины размещают видеоролики на личных страницах в социальных сетях с хештегом акции #Вамлюбимые.