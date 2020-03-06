Накануне Международного женского дня в цветочных магазинах ажиотаж. Жители Москвы готовятся к празднику 8 марта, покупая подарки и обязательно букет цветов своим знакомым и родным женщинам.

Букет цветов можно составить у флористов, продавцов или проявить творчество самим, благо в свободном доступе есть все возможные материалы упаковка, ленточки и украшения к букету.

Цены на рынке на любой кошелек. Мимозы, например, можно найти от 150 рублей за маленький букетик с одной веточкой. Самые популярные к празднику цветы — это тюльпаны от 30 рублей и розы от 40 рублей, которые можно купить на мелкооптовых рынках небольшими упаковками из 10−25 штук. Также продаются готовые букеты от 1200 рублей и до предела вашей фантазии.

В цветочных магазинах цены к празднику значительно выше. Можно воспользоваться услугами флориста и составить букет на свой вкус. Опытные специалисты подскажут, что лучше выбрать или предоставят уже собранные накануне или рано утром готовые букеты, которые отличаются своей гармонией в подборе цвета.