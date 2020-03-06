В ближайшее время в Москве откроют 26 клубов «Мой социальный центр». Об этом 6 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, клубы станут местом общения пожилых людей. Мо временем подобные учреждения появятся по всей Москве. Эти меры станут вторым крупным проектом по улучшению качестве жизни пенсионеров. Первый — программа «Московское долголетие», по мнению мэра столицы, показала свою эффективность.

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«В кружках «Московского долголетия» занимаются уже более 200 тысяч пенсионеров из всех районов Москвы, а всего в проекте приняли участие свыше 350 тысяч человек. Проект создания клубов для общения пожилых людей «Мой социальный центр» находится в начальной стадии. За полгода мы открыли 6 районных центров. В ближайших планах — еще 26 клубов. Постепенно их сеть охватит весь город», — заявил Собянин.

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