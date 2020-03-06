В ближайшее время в Москве откроют 26 клубов «Мой социальный центр». Об этом 6 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Библиотека
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Тихая гостиная»
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Шумная гостиная»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Бильярд
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Мой социальный центр»

По его словам, клубы станут местом общения пожилых людей. Мо временем подобные учреждения появятся по всей Москве. Эти меры станут вторым крупным проектом по улучшению качестве жизни пенсионеров. Первый — программа «Московское долголетие», по мнению мэра столицы, показала свою эффективность.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Литературные чтения
Дарья Антонова ИА REGNUM
Уроки испанского языка
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Мой социальный центр»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Танцевальный класс
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Мой социальный центр» , литературные чтения
Дарья Антонова ИА REGNUM
Кафе

«В кружках «Московского долголетия» занимаются уже более 200 тысяч пенсионеров из всех районов Москвы, а всего в проекте приняли участие свыше 350 тысяч человек. Проект создания клубов для общения пожилых людей «Мой социальный центр» находится в начальной стадии. За полгода мы открыли 6 районных центров. В ближайших планах — еще 26 клубов. Постепенно их сеть охватит весь город», — заявил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Мой социальный центр»