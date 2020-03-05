Питание изолированных студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, в общежитии которого проживал заразившийся коронавирусом студент третьего курса Рикардо П., обеспечат за счет вуза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал проректор СЗГМУ Алексей Силин.

Всем изолированным студентам вуза, а это от 703 до 800 человек, будет обеспечено питание и вода. А для тех, кто придерживается диеты или определенного пищевого режима, в настоящее время прорабатывается особое меню.

«Они, по сути, находятся у себя дома, в общежитии. Это, конечно, необычная история, но что делать», — сказал Силин.

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Питание студентам, проживающим в общежитии «Северная» на проспекте Просвещения, доставляется через специальный бокс, под контролем специалистов.

«Организована некая шлюзовая система, которая не позволяет контактировать доставщикам еды с изолированными. Продлится это 14 дней», — пояснил проректор.

Коме того, по словам Силина, все изолированные прекрасно понимают, что происходит, и не предпринимают попыток покинуть карантин.

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Напомним, общежитие СЗГМУ на проспекте Просвещения, 45 закрыто на 14-дневный карантин после того, как у одного из студентов, вернувшегося из Италии, обнаружились признаки ОРВИ. Первый тест на коронавирус оказался положительным, из-за чего студент был помещен в специальный бокс инфекционный больницы им. Боткина на лечение.

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Кроме того, в больницу также помещены четыре студента-первокурсника, которые имели с итальянцем личный контакт. Результатов их анализов и повторного подтверждения результатов итальянского студента ожидают из новосибирского центра «Вектор» в течение дня.