В Московском Художественном Академическом Театре имени М. Горького состоялся детский кино-мюзикл «Золото» Антона Адасинского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смысл спектакля прост: «Не расставайся со своей мечтой, не предавай ее».

Главные герои — это ноты, запертые в бочке, и издающие какофонию звуков вместо слаженной мелодии. Им предлагают пойти и найти то, что они потеряли, ту мелодию, которая вернет их к жизни, ту детскую мечту, к которой стремился каждый, но она оказалась нереализованной и забытой.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Золото» детский кино-мюзикл

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Человек, становясь взрослым, за ежедневной суетой, повседневностью, свернул на другой путь. Современная политика меняет направление жизни многих людей, заманивая красивой рекламой, скидками, акциями и кешбеками, самолюбованием и чревоугодием, деньгами, втягивая в мир потребительства. А дети, уткнувшись носом в компьютер, забывают о друзьях и не слышат взрослых.

«Сегодня детский мир ушел из-под контроля взрослых, — считает режиссер. — И долг театра — стать для ребенка проводником в мире соблазнов и пороков, уберечь его от ошибок».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители в зале МХАТ имени М. Горького на смотрят детский кино-мюзикл «Золото»

Спектакль, показывая все эти проблемы, ставит вопрос перед зрителем. Как же вернуть человека на забытый им путь? Музыка может вернуть его, она может затронуть те струны души, которые возвращают в детство, в ту искреннюю мечту, к которой мы когда-то стремились. А главное, чтобы человек по жизни выращивал, лелеял и сохранил свою мечту, чтобы мог реализовать ее во взрослом возрасте и не сожалел о несбывшемся. Фантастическая бутафория, видеоарт и прекрасные мелодии помогают зрителю увидеть в спектакле реальную жизнь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детский кино-мюзикл «Золото»

Золото — это музыка, это мечта, это время, которое необходимо ценить.

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Это совместный проект МХАТ им. Горького, Антона Адинского и Derevo Laboratorium (Дрезден), Музыкального Театра Детей Марины Ланда и Сергея Васильева (Санкт-Петербург) при участии Детской театральной мастерской «Синяя птица» (Москва) и группы «Rositive Band» (Санкт-Петербург).

Следующие спектакли состоятся 17 и 18 апреля в МХАТ имени М.Горького.