17 февраля 1906 года родилась Агния Львовна Барто (1906−1981), русская поэтесса. Сегодня, в преддверии 75-летия Победы, расскажем о малоизвестной, но такой важной работе Агнии Львовны, как помощь в поиске людей, разлученных войной, в основном — детей и родителей. В процессе работы над большой поэмой «Звенигород», опубликованной в 1947 году, перед Барто открылась картина трагедии трудновообразимого масштаба. За годы войны, особенно в ее первые месяцы, сотни тысяч детей потеряли родителей, братьев, сестер. В их послевоенных паспортах часто стояли вымышленные имена, даты и места рождения, записанные со слов тех, кто спас, приютил детей в тяжелое время. Поэтому обычный милицейский розыск в этом случае неэффективен. И Агния Львовна решила обратиться к детским воспоминаниям, к деталям и мелочам, которые сохранились в памяти повзрослевших детей с довоенной и военной поры и которые точно известны только их близким. Для распространения этой информации очевидным решением стало использование самого популярного и доступного тогда средства массовой информации — радио.

Национальная Электронная Детская Библиотека Агния Барто (Детская литература, 1966 год, №2)

А. Барто, Немного о себе (Детская литература, 1971 год, № 3) Пришла мне в голову такая мысль — не может ли помочь в поисках детская память? Ребенок наблюдателен, он видит остро, точно и запоминает увиденное часто на всю жизнь. Важно только отобрать те главные и всегда в чем-то неповторимые впечатления детства, которые помогли бы родным узнать потерянного ребенка.

В 1965 году на радио «Маяк» начала выходить передача «Найти человека». Один раз в месяц, 25 минут, 13 судеб. И после каждой передачи по стране разлетались сотни писем: кто-то вспоминает детей и пишет им, кто-то пересекался с родителями, шаг за шагом выстраивается цепочка, откидываются ложные следы и случается чудо. К 1967 году соединились уже 200 семей.

А. Барто, Немного о себе (Детская литература, 1971 год, № 3) Стоит рассказать о чьей-то судьбе, омраченной войной, как люди самых разных возрастов и профессий спешат сообщить любую подробность, которая может помочь в розыске. Письма, письма, непрерывно идущие в передачу (70−100 писем ежедневно), заново открыли для меня самые светлые черты советского характера: доброту душевную, благородство, великодушие.

Национальная Электронная Детская Библиотека Агния Барто раздает автографы (1950-е годы) (Детская литература. 1986 год, №3)

За два с половиной года редакция передачи «Найти человека» и Агния Барто лично получили более 30 000 писем. Очевидно, не все доходили до эфира, многие — по объективным причинам: слишком мало данных, не за что зацепиться.

Игорь Мотяшев, Репортаж о подвиге (Детская литература, 1967 год, № 9) Каждый день почта приносит письма. На иных даже нет адреса. Просто — Москва, Барто. Но письма всегда попадают по назначению. Агния Львовна внимательнейше читает их, отбирая те, что дают надежду на удачу в поиске. А потом начинается работа писателя: редактирование, компоновка, вычленение деталей, комментирование… Так рождаются знаменитые передачи — как стихи, как романы. За двадцатью пятью ежемесячными минутами стоит не один день упорного, «чернового» и в то же время вдохновенного творческого труда.

По мотивам передачи была написана книга «Найти человека», впервые опубликованная в журнале «Знамя» в 1968 году.

Национальная Электронная Детская Библиотека Кадры из документального фильма «Почтальон» — Инна Кузнецова, ее мать Полина и Агния Барто (Детская литература, 1967 год, №9)

Игорь Мотяшев, Репортаж о подвиге (Детская литература, 1967 год, № 9) Инна слушала и сначала даже думала, что это постановка такая — про судьбы человеческие. А потом объявили, что у микрофона выступала писательница Агния Барто и что следующая передача будет через месяц. Через месяц Инна снова слушала передачу «Маяка» и в тот же вечер написала на радио письмо. Иннино письмо ждало своей очереди больше года. Дочь и мать Полина Васильевна нашли друг друга через двадцать шесть лет вынужденной разлуки, обезоруживающего неведения и неизбывного горя, усиленного безнадежностью многолетних поисков.

За время существования передачи до 1974 года удалось соединить 927 семей. Эффективность передачи очень высока: если предположить, что передача выходила 9 лет ежемесячно и каждый выпуск рассказывал о 13 судьбах, то получится 1404 истории, из которых 927 закончились результативно. Это 66 процентов. И это только официально подтвержденное число, а сколько восстановленных судеб осталось за кадром?

Национальная Электронная Детская Библиотека Агния Барто (Детская литература, 1971 год, №3)

Относиться к ее творчеству, особенно более позднему, можно по-разному, но эта работа вызывает чувство глубокого уважения и благодарности.

Игорь Мотяшев, Репортаж о подвиге (Детская литература, 1967 год, № 9) Вот почему Агнии Львовне — низкий поклон. За добрую подсказку. За подвиг. Ибо то, что она сделала и делает, — это подвиг. Подвиг необходим всегда, где античеловечные силы вмешиваются в естественный, нормальный ход событий и нарушают его. Нарушают жизнь семьи, народа, общества. Восстановление человечности, борьба за нее, за недопущение бесчеловечности в будущем, за создание условий, в которых невозможна бесчеловечность, — это и есть подвиг.

Национальная Электронная Детская Библиотека Агния Барто и доктор Спок в Артеке, 1977 год (Детская литература. 1986 год, №3)

Кстати, о творчестве. Посмотрите диафильмы по стихам Агнии Львовны. Легко запоминающиеся стихи для самых маленьких, веселые — для тех, кто постарше. Ведь не родился еще ребенок, который бы не жалел мишку или не получал первый урок физики вместе с Танечкой.