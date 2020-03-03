В Суздале провожали зиму гусиным боем за любовь — фоторепортаж
Проводы зимы в Суздале по сложившейся традиции прошли широко и с боем. Помимо многочисленных развлекательных мероприятий в стиле Древней Руси, зрители смогли посмотреть на гусиные бои, которые с недавних пор именуют «потехой».
XVI традиционный праздник «Масленичные потехи» состоялся накануне Прощеного воскресенья, 29 февраля в суздальском Музее деревянного зодчества.
На живописной площади, в окружении старинных изб, мельницы, колодца и амбаров зрители смогли стать свидетелями самого яркого зрелища. Знаменитые нижегородские гусеводы привезли в Суздаль своих питомцев, чтобы те сразились за свою гусыню-любушку.
Гусиная потеха за любовь — старинная русская забава, которую встретить сейчас достаточно трудно, но у гостей праздника в Суздале была такая уникальная возможность.
В этот раз сражение закончилось ничьей, в финал вышли два гуся — Красавчик и Терминатор из города Павлов, которые так долго выясняли свои отношения, что их в конце концов пришлось разнимать.
Однако для гостей музея были интересны не только потехи. В течение дня на многочисленных площадках праздника работали яркие интерактивные масленичные аттракционы, гостей развлекали народными играми и обрядами.
Все желающие могли отведать блинов с различными начинками и другие яства. А в завершении праздника все собравшиеся штурмовали потешную крепость.