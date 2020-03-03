Проводы зимы в Суздале по сложившейся традиции прошли широко и с боем. Помимо многочисленных развлекательных мероприятий в стиле Древней Руси, зрители смогли посмотреть на гусиные бои, которые с недавних пор именуют «потехой».

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Суздале

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Суздале

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Суздале

XVI традиционный праздник «Масленичные потехи» состоялся накануне Прощеного воскресенья, 29 февраля в суздальском Музее деревянного зодчества.

Дарья Драй ИА REGNUM Народные обряды на Масленицу в Суздале

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Суздале

На живописной площади, в окружении старинных изб, мельницы, колодца и амбаров зрители смогли стать свидетелями самого яркого зрелища. Знаменитые нижегородские гусеводы привезли в Суздаль своих питомцев, чтобы те сразились за свою гусыню-любушку.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный круг участника гусиной потехи

Дарья Драй ИА REGNUM Гусиные потехи за любовь

Дарья Драй ИА REGNUM Гусиные потехи за любовь

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители гусиных потех

Гусиная потеха за любовь — старинная русская забава, которую встретить сейчас достаточно трудно, но у гостей праздника в Суздале была такая уникальная возможность.

В этот раз сражение закончилось ничьей, в финал вышли два гуся — Красавчик и Терминатор из города Павлов, которые так долго выясняли свои отношения, что их в конце концов пришлось разнимать.

Дарья Драй ИА REGNUM Финальная потеха гуся Красавчика и гусь Терминатора

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный круг участника гусиной потехи

Дарья Драй ИА REGNUM Гусь

Дарья Драй ИА REGNUM Гусь

Однако для гостей музея были интересны не только потехи. В течение дня на многочисленных площадках праздника работали яркие интерактивные масленичные аттракционы, гостей развлекали народными играми и обрядами.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные забавы

Дарья Драй ИА REGNUM Конная упряжка на Масленицу в Суздале

Все желающие могли отведать блинов с различными начинками и другие яства. А в завершении праздника все собравшиеся штурмовали потешную крепость.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Суздале

Дарья Драй ИА REGNUM Блины на масленицу

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа копченой рыбы

Дарья Драй ИА REGNUM Суздаль

Дарья Драй ИА REGNUM Суздаль