Проводы зимы в Суздале по сложившейся традиции прошли широко и с боем. Помимо многочисленных развлекательных мероприятий в стиле Древней Руси, зрители смогли посмотреть на гусиные бои, которые с недавних пор именуют «потехой».

Дарья Драй ИА REGNUM
Масленица в Суздале
Дарья Драй ИА REGNUM
Масленица в Суздале
Дарья Драй ИА REGNUM
Масленица в Суздале

XVI традиционный праздник «Масленичные потехи» состоялся накануне Прощеного воскресенья, 29 февраля в суздальском Музее деревянного зодчества.

Дарья Драй ИА REGNUM
Народные обряды на Масленицу в Суздале
Дарья Драй ИА REGNUM
Масленица в Суздале

На живописной площади, в окружении старинных изб, мельницы, колодца и амбаров зрители смогли стать свидетелями самого яркого зрелища. Знаменитые нижегородские гусеводы привезли в Суздаль своих питомцев, чтобы те сразились за свою гусыню-любушку.

Дарья Драй ИА REGNUM
Почетный круг участника гусиной потехи
Дарья Драй ИА REGNUM
Гусиные потехи за любовь
Дарья Драй ИА REGNUM
Гусиные потехи за любовь
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители гусиных потех

Гусиная потеха за любовь — старинная русская забава, которую встретить сейчас достаточно трудно, но у гостей праздника в Суздале была такая уникальная возможность.

В этот раз сражение закончилось ничьей, в финал вышли два гуся — Красавчик и Терминатор из города Павлов, которые так долго выясняли свои отношения, что их в конце концов пришлось разнимать.

Дарья Драй ИА REGNUM
Финальная потеха гуся Красавчика и гусь Терминатора
Дарья Драй ИА REGNUM
Почетный круг участника гусиной потехи
Дарья Драй ИА REGNUM
Гусь
Дарья Драй ИА REGNUM
Гусь

Однако для гостей музея были интересны не только потехи. В течение дня на многочисленных площадках праздника работали яркие интерактивные масленичные аттракционы, гостей развлекали народными играми и обрядами.

Дарья Драй ИА REGNUM
Масленичные забавы
Дарья Драй ИА REGNUM
Конная упряжка на Масленицу в Суздале

Все желающие могли отведать блинов с различными начинками и другие яства. А в завершении праздника все собравшиеся штурмовали потешную крепость.

Дарья Драй ИА REGNUM
Масленица в Суздале
Дарья Драй ИА REGNUM
Блины на масленицу
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа копченой рыбы
Дарья Драй ИА REGNUM
Суздаль
Дарья Драй ИА REGNUM
Суздаль
Дарья Драй ИА REGNUM
Суздаль