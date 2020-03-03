В Пушкинском музее открылась выставка «Тату» — фоторепортаж
В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Тату», сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM.
Парижский Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака предоставил 123 работы, которые уже показывались на выставке в разных странах мира. Московская выставка была дополнена работами из российских музеев и частных коллекций. Всего на выставке представлено около 200 работ — это живопись и графика, фотография, скульптура и предметы традиционного и декоративно-прикладного искусства, а также этнографические материалы.
»…И такие вот выставки помогают нам разрушать табу и создавать мифы. А создание мифов это и есть задача музеев. Я очень счастлива что мы сделали эту выставку», — отметила на открытии директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.
Около 3000 лет истории, собранные по разным странам, представлены в живописи и графике и выполнены на теле, на холсте, на бумаге и на объемных силикованных моделях, созданных на основе слепков с частей человеческого тела и даже на коже животных.
Выставка проходит в Государственном музей изобразительных искусств имени Пушкина в Галерее искусства стран Европы и Америки