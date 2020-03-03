В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Тату», сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM.

Парижский Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака предоставил 123 работы, которые уже показывались на выставке в разных странах мира. Московская выставка была дополнена работами из российских музеев и частных коллекций. Всего на выставке представлено около 200 работ — это живопись и графика, фотография, скульптура и предметы традиционного и декоративно-прикладного искусства, а также этнографические материалы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Тату»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Тату»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анн Ришар

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Тату»

»…И такие вот выставки помогают нам разрушать табу и создавать мифы. А создание мифов это и есть задача музеев. Я очень счастлива что мы сделали эту выставку», — отметила на открытии директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Тату»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Тату»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нанесенное на силиконовый торс татуировка

Около 3000 лет истории, собранные по разным странам, представлены в живописи и графике и выполнены на теле, на холсте, на бумаге и на объемных силикованных моделях, созданных на основе слепков с частей человеческого тела и даже на коже животных.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Тату»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кураторы выставки Варвара Шкерменева и Александра Савенкова