Липецкая область, 12 июля, 2007, 22:40 — ИА Регнум. Строительство инженерных сетей микрорайона "Университетский" в городе Липецке в 2007-2010 годах получит государственную поддержку из федерального бюджета в виде субсидий на возмещение затрат по оплате процентов за банковские кредиты. Уже в нынешнем году на условиях софинансирования из областного бюджета регион получит более 18 млн рублей, а всего из федеральной казны поступит 76,6 млн рублей. Об этом было объявлено на слушаниях в комиссии по реализации программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", прошедших 11 июля в администрации Липецкой области. Деньги получены по итогам конкурсного отбора проектов, проведенного Росстроем в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище".

Всего за первое полугодие 2007 года липецкие строители ввели в эксплуатацию 174,6 тыс. кв. метров жилья, что на 11 процентов больше прошлогоднего. По объему ввода на душу населения это второй результат в Центральном Черноземье, впереди только Белгородская область. Однако, основная часть - почти 120 тыс. кв. метров - построена индивидуальными застройщиками. По мнению чиновников, введение в эксплуатацию новых домов в расчете 0,6 метра на одного жителя области позволит решить главную задачу - насытить рынок и сбить высокую цену на жилье. "Только таким образом мы сможем сделать жилье доступным для населения",- сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Липецкой области.