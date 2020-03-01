Первый день весны в Москве стал таковым только на календаре. Ни высокой температурой, ни ярким солнцем погода в этот день жителей столицы не порадовала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-заповедник Коломенское

Дарья Антонова ИА REGNUM Прогулка на велосипеде по парку Коломенское

Дарья Антонова ИА REGNUM Уже раскрываются почки на деревьях

Дарья Антонова ИА REGNUM На несколько минут выглянуло солнце

Грань между зимой и весной стёрлась во многом благодаря погодным аномалиям предыдущего и наступившего года. По прогнозам метеорологов, минувшая зима может стать самой тёплой за весь период наблюдения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пруд в Царицыно пруд ещё скован льдом

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробежка

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Парке Горького

Что касается 1 марта, то температура воздуха достигала отметки в 4 градуса. Однако до этой отметки столбик термометра поднимался даже зимой. Вкупе с покрытым тучами серым небом и редким дождём погода, как и настроение прохожих на улицах столицы, было пасмурным.