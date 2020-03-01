Первый день весны не порадовал москвичей погодой — фоторепортаж
1 марта 2020
Первый день весны в Москве стал таковым только на календаре. Ни высокой температурой, ни ярким солнцем погода в этот день жителей столицы не порадовала.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Музей-заповедник Коломенское
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прогулка на велосипеде по парку Коломенское
Дарья Антонова ИА REGNUM
Уже раскрываются почки на деревьях
Дарья Антонова ИА REGNUM
На несколько минут выглянуло солнце
Грань между зимой и весной стёрлась во многом благодаря погодным аномалиям предыдущего и наступившего года. По прогнозам метеорологов, минувшая зима может стать самой тёплой за весь период наблюдения.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пруд в Царицыно пруд ещё скован льдом
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пробежка
Дарья Антонова ИА REGNUM
Весна в Парке Горького
Что касается 1 марта, то температура воздуха достигала отметки в 4 градуса. Однако до этой отметки столбик термометра поднимался даже зимой. Вкупе с покрытым тучами серым небом и редким дождём погода, как и настроение прохожих на улицах столицы, было пасмурным.