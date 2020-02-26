На сцене Государственного кремлёвского дворца в Москве 25 февраля прошёл праздник Сагаалган, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Бурятской цирковой школы

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Бурятской цирковой школы

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Сагаалгана в Государственном кремлёвском дворце

В театрализованном представлении, поставленном с использованием новейших технологий и мультимедиа, приняли участие около 300 артистов из творческих коллективов Бурятии, Калмыкии и Тувы. С красочным шоу выступили знаменитые на весь мир гуттаперчевые девочки из Бурятской цирковой школы, ансамбль морин-хуристов Театра песни и танца «Байкал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Бурятской цирковой школы

Московский зритель впервые увидел фрагмент из спектакля «Красавица Ангара» — единственного в России национального балета, удостоенного Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. Перед началом концерта с приветственным словом обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал поздравление, адресованное буддистам России, от имени президента России Владимира Путина.

В Гербовом зале Кремлёвского дворца прошла выставка Национального музея Бурятии, на которой показана культура, обычаи и быт народа Бурятии. На выставке представлены работы известного бурятского скульптора Даши Намдакова и художника Зорикто Доржиева. Кроме того, гости праздника смогли получить астрологический прогноз буддийских монахов, а также консультации специалистов единственного в России Центра Восточной медицины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка культуры Бурятии в Гербовом зале Кремлёвского дворца

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка культуры Бурятии в Гербовом зале Кремлёвского дворца

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка культуры Бурятии в Гербовом зале Кремлёвского дворца

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Сагаалгана в Государственном кремлёвском дворце

Сагаалган, в переводе с монгольского — «Белый месяц», — один из важнейших и почитаемых праздников монголоязычных народов и приурочивается к началу Нового года по лунному календарю. Праздник начинается в первый день весеннего новолуния и длится весь месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM VR тур по Бурятии

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Сагаалгана в Государственном кремлёвском дворце

В 2020 году Сагаалган начался 24 февраля, в этот день для всех российских буддистов наступил Год белой металлической мыши, которая, по мнению монахов-астрологов, принесёт решение материальных проблем и перемены в жизни. Принято считать, что хорошая встреча Нового года способствует благополучию человека и всего мира в последующий год.