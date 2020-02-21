Празднования Масленицы в этом году будут действовать на 29 площадках в Москве. Об этом 21 февраля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

В рамах празднования Собянин посетил площадку на Манежной площади в Москве. По случаю Масленицы, территорию обустроили в старорусском стиле. Посетителей развлекали актеры в костюмах стрельцов, бояр и представителей других русских сословий. Осмотрев территорию народных гуляний мэр Москвы отметил, что для жителей города подготовлена специальная программа на 29 площадках по случаю праздника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование масленицы на Манежной площади

«Сегодня в Москве открывается фестиваль «Московская Масленица». Провожаем зиму. Хотя зима в этом году нас не баловала, тем не менее это не отменяет праздничного настроения и самого праздника. Надеюсь москвичам понравится праздник, большая гастрономическая программа, культурная программа, 29 площадок к празднику открыто. Так что приглашаю всех на праздник», — обратился Собянин к посетителям гуляний на Манежной площади.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на фестивале «Масленица»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин посетил фестиваль на Манежной площади