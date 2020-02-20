На сцене Государственного академического Малого театра прошла репетиция спектакля «Варвары» по пьесе Максима Горького. На первом смотре легендарного спектакля побывала корреспондент ИА REGNUM.

Народный артист России Владимир Бейлис выступил режиссером спектакля «Варвары», который ждал своего часа воплощения на сцене более пятнадцати лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бейлис

Действие пьесы происходит в маленьком мещанском городке, размеренная жизнь которого нарушена приездом столичных инженеров.

«Пьеса Максима Горького «Варвары» очень современна, несмотря на то, что в ней есть и любовь, и страсть, но самое главное, что она о нравственности. Сегодня в мире не хватает нравственности. Если люди живут по-человечески, а в свое существование вкладывают сердце — это и будет пьеса о современности», отметил режиссер.

Герой пьесы утверждает, что знание ценнее нравственности. Но если идти по этому пути — пути потребления, то общество не достигнет высшего уровня ни в науке, ни в технике, ни в чем. Безнравственные люди не смогут создать высшего общества, о котором мы мечтаем сегодня, уточняет режиссер.

Героиня, трагически заканчивая свою жизнь, делает вызов обществу потребления и пронизывающему его цинизму. Эта женщина Надежда — надежда для всех и России в целом.

«Что же вы сделали? А? Что вы сделали?» — этими словами заканчивается спектакль по пьесе Горького.

Главные роли в спектакле исполняют ведущие артисты Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Глеб Подгорский, Людмила Титова, Ирина Леонова, Владимир Сафронов и другие. Премьера состоится 22 февраля 2020 года на Исторической сцене Малого театра города Москвы.