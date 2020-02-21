Сергей Строителев ИА REGNUM Молодые беженцы на берегу Калабрийского побережья

В 2015 году в Европе случился миграционный кризис. Тысячи мигрантов из стран Азии и Африки потянулись в Европу в надежде обрести новую жизнь. Направление Германия выбирали в основном жители Азии. В 2015−16 годах страна приняла более 1 миллиона человек. В Италию прибывали в основном африканцы, в первую очередь по причине доступности для них южных итальянских территорий, и небольшое количество беженцев из Юго-Восточной Азии (ЮВА). От Африканского континента до самых южных Итальянских точек рукой подать. Сейчас миграция ушла из поля зрения больших СМИ, однако это не значит, что и проблемы нет. За последние несколько лет количество прибывших заметно увеличилось, а миграционная волна и не думала исчезать. Южные Итальянские территории — Сицилия, остров Лампедуза и порт в Реджио Калабрия — до сих пор каждую неделю принимают 200−500 человек из Африки и Азии.

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженцы в порту, в специальном тенте, куда их отводят сразу после прибытия. Беженцы сами не приплывают на итальянское побережье. Часть пути они проделывают на резиновых лодках, а часть на суднах Врачей без Границ, которые помогают им добраться до портов

Сергей Строителев ИА REGNUM Люди прибывают в порт босыми, изможденными и голодными. Каждую неделю по 500 человек

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец на берегу моря в порту

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженцы ожидают транспортировки в лагерь временного содержания в тенте в порту

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженцы в порту. НКО обеспечивают мигрантов одеялами — по вечерам в порту холодно, даже в летнее время

Сергей Строителев ИА REGNUM Внутри тента примерно 100-150 коек, на всех места не хватает

Сергей Строителев ИА REGNUM Некоторые молодые люди вынуждены делить койку

Сергей Строителев ИА REGNUM Молодые беженцы на итальянском побережье

Отчаявшиеся люди покупают места в огромных резиновых лодках и плывут в сторону Южной Италии в надежде, что их обнаружит и подберет корабль Докторов Без Границ. Специалисты уже знают эти маршруты. На борту таких лодок в большинстве своем находятся тинейджеры, ищущие новый дом, работу и семью в Европе. Для них Италия — это жизнь-мечта, которую они ждут в порту в изнеможении после долгого пути, голодные и босые. Они практически ничего не знают про эту страну, знают лишь, что тут исполнятся все их мечты, найдутся друзья, школа, потом хорошая работа, девушка и семья, а может и спортивная карьера, ведь в Италии прекрасный футбольный чемпионат.

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженцы играют в футбол, иногда несколько раз в день — это одно из любимых времяпрепровождений. На берегу Ионического моря ребята создают импровизированную площадку и играют до потери сил

Сергей Строителев ИА REGNUM Некоторые очень ловко справляются с мячом и мечтают, чтобы их заметили итальянские скауты

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженцы внутри комнаты лагеря Мелито, расположенного в отеле. В лагере нашли убежище 50 человек. Владельцы отвели под размещение мигрантов корпус с бунгало, в каждом из которых расположились по 2-3 человека. Иногда мальчишки ссорятся, а иногда весело проводят время под музыку из ютуба

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец в лагере временного содержания Бангалари, расположенного в заброшенном частном доме

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец из Буркина-Фасо на берегу Ионического моря

Не все так просто в реальности. В порту им придется провести от нескольких дней до недели, прежде чем мальчишек начнут развозить по лагерям временного содержания. Здесь им выдают воду, пайки и подлечивают. Это своего рода карантинная зона, однако, вынужденная, так как мальчишек очень много и непонятно куда их селить. На поиски мест уходит достаточно много времени. Всем этим занимаются государственные миграционные службы при поддержке НКО, работающих в регионе.

Сергей Строителев ИА REGNUM Лагерь временного содержания Салине, оборудованный в бывшем тренажерном зале. Комнаты сделаны из фанеры, двери из одеял

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец развешивает белье в специально отведенной для этого комнате в лагере Салине

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец в лагере Салине

Сергей Строителев ИА REGNUM Интерьер одной из комнат с фотографиями для оформления вида на жительства в лагере Салине

Сергей Строителев ИА REGNUM Лагерь Реджио. В основном лагеря временного содержания находятся за пределами города, но лагерь Реджио расположен неподалеку от центра, в небольшом отеле

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик из Африки в лагере Мелито

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчишки спят в лагере Мелито. Азиатская диаспора представлена малочисленными людьми из Бангладеш

Сергей Строителев ИА REGNUM Лагерь Мелито

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик из лагеря Локри на побережье Ионического моря, расположенного в здании заброшенной школы. Очень часто грустные мальчишки выходят на побережье побыть одни. У многих психотерапевты из некоммерческих организаций диагностируют психические расстройства и тревогу

Лагеря временного содержания — места довольно странные: это может быть бывший тренажерный зал, отель, заброшенная школа или даже тюрьма. Кому как повезет. Некоторые мальчишки селятся в отели на берегу. Хозяевам таких учреждений государство делает выплаты за содержание мигрантов. При условии, что Реджио Калабрия — не самое популярное туристическое направление и отели в основном пустуют — это хорошее подспорье.

Сергей Строителев ИА REGNUM Шутливая драка между мальчиками, находящимися в лагере Локри

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиденты лагеря Локри

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиденты лагеря Локри

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиденты лагеря Реджио курят на балконе

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчишки из лагеря Мелито устроили танцы в одной из комнат

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчишки из лагеря Мелито купаются. Не все умеют плавать, а некоторые вообще никогда не видели моря

Сергей Строителев ИА REGNUM Очередной матч по футболу около лагеря Мелито

Некоторым мальчишкам, которые никогда не видели моря и не умеют плавать, в первый месяц это кажется раем. Тут тепло, как на родине, можно играть в футбол, проводить время на пляже. Однако, как упоминалось выше, из-за нехватки мест половину мальчишек отправляют в пустующие недостроенные тюрьмы в горной местности. Тут холодно, даже летом, везде железные засовы, пар изо рта, спартанские условия. Пока что они не понимают, что бюрократическая система, рассматривающая их заявки на вид на жительство, работает очень медленно по причине нехватки ресурсов и постоянной загруженности.

Сергей Строителев ИА REGNUM Лагерь Салине снаружи. Молодые люди, живущие тут долго, иногда более двух лет, маются от безделья и жары

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик смотрит телевизор в лагере Локри

Сергей Строителев ИА REGNUM Лагерь Мелито

Сергей Строителев ИА REGNUM Лагерь Мелито

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик в лагере Реджио ждет приема психотерапевта. Некоторые мальчишки настолько замыкаются в себе, что просто перестают общаться

Сергей Строителев ИА REGNUM Рашид из Буркина Фасо с своей комнате в лагере Салине. Рашид мечтает учиться на программиста, но пока что его документы находятся на рассмотрении. Он ждет решения седьмой месяц

В лагерях временного содержания ребятам придется провести несколько лет. Вне зависимости от условий, жизнь мальчиков превращается в медленное и вязкое ожидание результата рассмотрения их документов. Те вещи, которые приносили радость, превращаются в рутину, опять же, вне зависимости от условий. У некоторых мальчиков диагностируют психические расстройства. Единицам дают возможность учится в школе, пристраивая, в зависимости от уровня, в тот или иной класс. Однако среда там зачастую враждебная: не все дети готовы воспринимать нового ученика с другим цветом кожи.

Сергей Строителев ИА REGNUM Резидент лагеря Мелито в самодельной маске

Сергей Строителев ИА REGNUM В общежитиях очень часто хочется побыть одному, каждый находит для этого свое местечко

Сергей Строителев ИА REGNUM Резидент лагеря Бангалари смотрит на город с балкона

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик в лагере Реджио

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиденты лагеря Мелито играют в шашки. На время, которое они находятся в лагере, ребята стали настоящими профи в этой игре

К слову надо сказать, что итальянская система работает очень выборочно. К примеру, мигранты из Нигерии получают вид на жительство очень редко: ситуация в стране считается не критической. Через два года ребята могут получить отказ, однако имеют возможность подать на апелляцию и ждать опять. Сколько? Опять два года, ведь количество заявок только увеличивается, офисы перегружены. Таким образом их жизнь превращается в вечное ожидание без возможности полноценно устраивать свою жизнь, учиться, подрабатывать, без стабильности, жизнь в подвешенном состоянии.

Сергей Строителев ИА REGNUM Иногда работники тренажерного зала около лагеря Мелито пускают мальчишек потренироваться бесплатно

Сергей Строителев ИА REGNUM Занятие по каратэ, которое проводит владелец для резидентов его лагеря

Сергей Строителев ИА REGNUM Занятия в зале

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиденты лагеря, расположенного в горах около Реджио, в здании бывшей тюрьмы

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик из лагеря Бангалари совершает ежедневную молитву

Сергей Строителев ИА REGNUM Религиозные четки в руке резидента лагеря Локри

Сергей Строителев ИА REGNUM Молитва в лагере Бангалари

Сергей Строителев ИА REGNUM Дверь в одну из комнат в лагере — бывшей тюрьме

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиденты лагеря Салине помогают друг другу постричься. Несмотря на условия, надо выглядеть опрятно

Жизнь в стране мечты, к сожалению, превращается в еще одно испытание, которое мальчишки встречают достойно, как мужчины, привыкшие к трудностям. Грусть сменяется детским наивным смехом, и они опять бегут навстречу холодной воде, громко звучит музыка из комнаты, мальчишки танцуют под рэп. Возможно, завтра они чуть ближе станут к мечте.

Сергей Строителев ИА REGNUM Учебная тетрадь одного из резидентов лагеря Локри. К мальчишкам приходят учителя, правда очень редко

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик в столовой лагеря — бывшей тюрьмы

Сергей Строителев ИА REGNUM Резидент лагеря Мелито едет на поезде в центр города Реджио. Выпускают мальчишек очень редко и это противоречит закону. Доверяют только тем, кто живет в лагере очень давно и хорошо себя ведет